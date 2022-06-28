DGS ne zaman, saat kaçta? DGS sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır?

Öğrenimine önlisansı bitirdikten sonra lisansta devam etmek isteyen öğrencilere olanak sağlan DGS için kısa bir süre kaldı. DGS 3 Temmuz'da yapılacak. DGS sınav giriş belgesi geçtiğimiz günlerde ÖSYM AİS üzerinden erişime açıldı. ÖSYM, DGS sınavı için adayların sınav günü saat 10.00’dan sonra binalara alınmayacağını belirtti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tüm ÖSYM sınavlarında olduğu gibi DGS’de de sınav giriş yerleri ve giriş belgeleri ais.osym.gov.tr’den öğrenilebilecek. Haberimizden DGS sınav giriş yerlerini sorgulayabilirsiniz.

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ

DGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 3 Temmuz’da saat 10:15’de yapılacak.

DGS NASIL OLACAK?

DGS sınavı 135 dakika sürecek, sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlanıyor. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacak. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.

ÖSYM’DEN DGS SAAT UYARISI

ÖSYM tarafından sınava girecek adaylara saat uyarısı yapıldı. ÖSYM’nin açıklaması şu şekilde;

“03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-DGS sınavı için adaylar, (Kıbrıs/Lefkoşa) dahil saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.”