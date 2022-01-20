E Okul VBS’ye nasıl giriş yapılır? Takdir, teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

Okullar yarıyıl tatiline giriyor, öğrenciler ilk dönem harcadıkları emeğin karşılığı karne ile alıyor. Veliler çocuklarının yazılı sonuçlarını ve devasızlık bilgisini e Okul VBS girişi ile öğrenebiliyor. Takdir ve teşekkür almak için hesaplama yapan öğrencilerin puan aralığının 70 üzeri olması gerekiyor.

Sozcu.com.tr

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Güncel sınav, not ve devamsızlık durumu gibi bilgilerin sorgulandığı e Okul VBS ile velilerin de hayatını kolaylaştırıyor. Artık eskiden yaşanan karne heyecanının yerini e-Okul'da açıklanan notlar aldı. Veliler de VBS girişi ile öğrencilerin tüm eğitim bilgilerini sorgulayabiliyor. İşte e okul giriş ekranı…

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ



E-OKUL VBS SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

Veliler öğrencilerin devamsızlık, sınav sonuç, karne not bilgilerini e Okul VBS giriş ile öğrenebiliyor. Haberimizden e-Okul öğretmen ve öğrenci girişi ekranına ve e-Okul hakkında ayrıntılı bilgilere erişebilirsiniz…

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS'ye giriş yapılabilir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Yönetmeliğe göre;

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.

Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.