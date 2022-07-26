Eğitim-İş ‘LGS raporu’ hazırladı

Eğitim İşverenleri Sendikası (Eğitim-İş), LGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin rapor hazırladığı raporda, matematik sorularının öğrencilere zor geldiği belirtilirken 1 milyon 31 öğrenciden 188 bininin okullara yerleştirildiği ifade edildi.

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Eğitim-İş Antalya Şubesi, LGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin rapor hazırladı.

Raporda matematik sorularının öğrencilere zor geldiği, eğitimli anne babaların çocuklarının sınav sonuçlarının yüksek olduğu belirtilirken 1 milyon 31 öğrenciden 188 bininin okullara yerleştirildiği ifade edildi.

Raporda; sınava giren öğrencilerin yüzde 18’inin yerleştirildiği, öğrencilerin yüzde 81’den fazlasının ise imam hatip, mesleki okul liselerine kaydedildiği belirtildi.

Raporda, “Yeterli maddi olanakları olmayan öğrenciler ya imam hatip ya da mesleki eğitime yönlendirilirken, maddi olanakları yeterli olan ailelerin çocukları özel okulları tercih etmektedir” denildi.

ÖZEL OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCILERIN DİL BAŞARISI DAHA YÜKSEK

Rapora göre, öğrencilerin en başarısız oldukları dersin matematik olduğu görülürken, Türkçe, yabancı dil ve fen bilimleri derslerinde de öğrencilerin doğru cevap ortalamalarının soru sayısının yarısı dahi ulaşamadığı değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, matematik testinin öğrencilere zor geldiği, din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının kolay, diğer derslerin ise ortalama güçlükte olduğu belirtildi.

Sendikanın raporunda özel okullarda okuyan öğrencilerin devlet okullarında okuyan öğrencilere göre dil başarısının daha yüksek olduğu vurgulandı.

Anne ve baba eğitim düzeyine göre LGS puan dağılımında; eğitimli anne ve babaların çocuklarının ortalama LGS başarılarının daha az eğitim almış anne babaların ortalama başarılarından daha yüksek olduğu ifade edildi.

TERCiH YAPAN ÖĞRENCILERiN SAYISINDA DÜŞÜŞ

2022 LGS’de sekizinci sınıftan mezun olan 204 bin 509 öğrenci sınava girmediği belirtilen raporun devamında şu açıklamayı yaptı:

*Tercih yapan öğrencilerin sayısındaki düşüş de bunun sağlaması olmuştur. Tercih dönemi sonunda, merkezi sınava katılan 396.595 öğrenci tercih yapmış ve 188.875 (yüzde 18.31) öğrenci tercihleri doğrultusunda sınavlı okullara yerleştirilmiştir.

*2020 yılında 571.704 (yüzde 38,84) öğrencinin yerleştirme için tercih yaptığı dikkate alındığında bu oranın 2022 yılında düştüğü görülmüştür.

*Resmi ortaokul mezunları Anadolu Lisesi ve Fen Lisesine yerleşen öğrencilerin yaklaşık yüzde 70’ini, Sosyal Bilimler Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yerleşen öğrencilerin ise yaklaşık yüzde 80’ini oluşturmaktadır.

*Anadolu İmam Hatip Lisesine yerleşen öğrencilerin yüzde 42,18’i resmi ortaokul mezunu, yüzde 52,59’u ise imam hatip ortaokulu mezunudur.

*Yani imam hatip ortaokulundan mezun olan çocukların yüzde 47,5’i bir imam hatip lisesinde eğitime devam etmek istememiştir.