Eğitim-İş’ten LGS ile ilgili çarpıcı sonuçlar

Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, öğrencilerin giderek LGS'den umudunu kestiğini belirtti. 2022 yılında LGS’de sekizinci sınıftan mezun olan 204 bin 509 öğrencinin sınava girmediğine dikkat çeken Toy, "LGS rakamlarının başlıca söylediği şey, gençlerimizin bu sınava ve adaletine güveni kalmadığıdır" dedi.

Halil ATAŞ

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Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını açıklamasının ardından Eğitim-İş Bursa Şubesi, LGS’ye dair çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

“GENÇLERİN BU SINAVA VE ADALETİNE GÜVENİ KALMADI”

Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* “LGS rakamlarının başlıca söylediği şey, gençlerimizin bu sınava ve adaletine güveni kalmadığıdır. 2022 yılında 8. sınıftan mezun olan 1 milyon 236 bin 308 öğrencinin 1 milyon 31 bin 799'u merkezî sınava katıldı. 2022 LGS'de sekizinci sınıftan mezun olan 204 bin 509 öğrenci sınava girmemiştir.

* Tercih yapan öğrencilerin sayısındaki düşüş de bunun sağlaması olmuştur. Tercih dönemi sonunda, merkezi sınava katılan 396 bin 595 öğrenci tercih yapmış ve 188 bin 875 (yüzde 18.31) öğrenci tercihleri doğrultusunda sınavlı okullara yerleştirilmiştir. 2020 yılında 571 bin 704 (yüzde 38,84) öğrencinin yerleştirme için tercih yaptığı dikkate alındığında bu oranın 2022 yılında düştüğü görülmüştür.”

“İMAM HATİP MEZUNLARI BİLE İHL’LERİ TERCİH ETMEDİ”

LGS rakamlarının AKP’nin imam hatip dayatmasının geldiği noktayı görmek için de imkan tanıdığını belirten Toy, şöyle konuştu:

* “Sonuçlar, yerleşen tüm öğrencilerin yüzde 67,08'ini oluşturan resmi ortaokul mezunlarının Anadolu İmam Hatip Lisesi dışındaki tüm lise türlerine yerleşen öğrencilerin çoğunluğunu oluşturduğunu göstermektedir.

* Resmi ortaokul mezunları Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi’ne yerleşen öğrencilerin yaklaşık yüzde 70'ini, Sosyal Bilimler Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne yerleşen öğrencilerin ise yaklaşık yüzde 80'ini oluşturmaktadır.

* Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne yerleşen öğrencilerin yüzde 42,18'i resmi ortaokul mezunu, yüzde 52,59'u ise İmam Hatip Ortaokulu mezunudur. Yani imam hatip ortaokulundan mezun olan çocukların yüzde 47,5'i bir imam hatip lisesinde eğitime devam etmek istememiştir.”

“BİNLERCE AİLENİN ÇIKMAZI, YA İMAM HATİP YA ÖZEL OKUL”

Toy, sözlerine şöyle devam etti:

* “Bu konudaki önemli diğer bir sonuç, özel ortaokul mezunlarının neredeyse tamamının Anadolu Liseleri, Fen Liseleri ya da Sosyal Bilimler Liselerine yerleşmesidir. Özel ortaokul mezunlarının İmam Hatip Lisesini tercih etmemeleri dikkat çekicidir. Özel ortaokul mezunlarının yerleşen öğrenciler arasında en yüksek oranlarda bulunduğu lise türleri sırasıyla Fen Lisesi (yüzde 21,54) ve Anadolu Lisesidir (yüzde 19,45).

* Bu sonuçlar, sırf AKP’nin İmam Hatip dayatmasına boyun eğmemek için binlerce ailenin yemeden içmeden kesip çocuğunu özel okula yolladığının da göstergesidir. Sonuçlar, yerel olarak yerleşen öğrencilerin yüzde 94'ünün ilk üç tercihinden birindeki ortaöğretim kurumuna yerleştiğini göstermektedir. 2021 yılında bu oranın yüzde 92 olması, artan öğrenci sayısına rağmen bu konuda kısmen iyileştirme yapılabildiğini göstermektedir.”

“İLK 3 TERCİHİN GÖZDESİ FEN LİSELERİ OLDU”

“Doluluk oranları sınavla öğrenci alan lise türlerine göre incelendiğinde, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Anadolu Lisesi kontenjanlarının tamamen dolduğu görülmektedir” diyen Toy, şunları söyledi:

* “Anadolu İmam Hatip Liselerinde doluluk oranı geçen yıla göre (yüzde 98,27) düşüş göstermiş yüzde 97,18 olmuş. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin doluluk oranı 2021 yılına (yüzde 76,90) göre önemli ölçüde yükselmiş, yüzde 94,91 olarak hesaplanmıştır. Bu artışı devlet eliyle çocuk işçiliğinin yasal hale getirilmesi olan MESEM'lerin yaygınlaştırılmasına bağlayabiliriz.

* İlk yerleştirme sonuçlarına göre merkezi sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının kontenjanları yüzde 98,4 oranında dolmuş, tam doluluk oranlarına oldukça yaklaşmıştır. 1. tercihinde Fen Lisesini tercih eden öğrencilerin oranı yüzde 31,4'tür. Fen Lisesinden sonra en fazla tercih edilen okul türü Anadolu Lisesi olmuştur.

* Sonuç olarak, LGS rakamları göstermiştir ki; eğitim sistemimiz çocuklarımızı geleceğe hazırlamaktan, onların düşlerine ayak uydurmaktan uzaktır. Yeterli maddi olanakları olmayan öğrenciler ya imam hatip ya da mesleki eğitime yönlendirilirken, maddi olanakları yeterli olan ailelerin çocukları özel okulları tercih etmektedir. Bu piyasalaşma toplumsal barışı tehdit eder hale gelmiştir. Baş öğretmenimiz, ülkemizin kurucusu Atatürk'ün ‘Eğitimde feda edilecek fert yoktur.’ anlayışından paran yoksa sürün anlayışına geçilmiştir.”