‘Ek ders ödemeleri neden gecikiyor’

Eğitim İş Denizli Şubesi Başkanı Namık Kemal Aydoğan, ek ders ücretlerinin iki aydır gecikmeli ödendiğini hatırlatarak, "Ek ders ücretleri neden gecikiyor?" diye sordu.

Selami AYDIN

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Son dönemde tüm ürünlere gelen üst üste zamlarla geçinmenin zorlaştığını hatırlatan Eğitim İş Denizli Şubesi Başkanı Namık Kemal Aydoğan; “Aylık ödeme ve giderlerini buna göre planlayan eğitim emekçilerimiz bu tür ödemelerle bir parça nefes alabiliyor. Artan enflasyon, döviz kurlarının yükselmesi ve art arda gelen zamlarla parasının değeri tamamen düşen öğretmenlerimiz iki aydır zorda bırakılıyor” diye konuştu.

“ZORLUK ÇIKARMAYIN”

Bakanlığın KBS sistemindeki değişiklik nedeniyle öğretmenlerin darda bırakıldığını kaydeden Aydoğan; “Bakanlığın KBS sistemini doğru işletmemesi ve sistemsel değişikliklerle öğretmenlerimizin darda bırakılması yanlıştır.

Yetkililerin bu konuda daha dikkatli olması gerekmektedir. Bu teknoloji çağında bu kadar gecikme kabul edilemez. Derhal gereğinin yapılması için Milli Eğitim yetkililerini göreve çağırıyorum. Yeterince yoksullaştık, hakkımız olan parayı alırken bari zorluk çıkarmayın” ifadelerini kullandı.