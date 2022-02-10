EKYS başvurusu için son gün! EKYS başvuru ücreti ne kadar?

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı için başvuruları bugün sona eriyor. EKYS için başvuru yapacak olan adaylar ÖSYM bankalara 285,00 TL sınav ücretini yatırması gerekiyor. Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) 20 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

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Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapan adayların girebileceği EKYS başvurusu ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılmaya devam ediyor. Geç başvuru günü olarak ise 18 Şubat 2022 belirlendi.

EKYS BAŞVURU SAYFASI

EKYS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava girecek adaylar 3-11 Şubat 2022 tarihleri arasında, bankalara ÖSYM adına 285,00 TL sınav ücretini yatıracaklardır. Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Adaylar sınav ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından TL olarak kredi kartı/banka kartıyla da yatırabileceklerdir.

Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün %50 artırımlı olarak (427,50 TL) yatıracaklardır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti bankalardan yatırılamaz.

EKYS SINAVI NE ZAMAN?

Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) 20 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan, bir test uygulanacaktır.

Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Genel kültür: %20.

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10.

c) Değerler eğitimi: %10.

ç) Eğitim ve öğretimde etik: %10.

d) Eğitim bilimleri: %30.

e) Mevzuat (T.C. Anayasası, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Kanun, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Millî Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde yer alan hükümler): %20. Testte tüm mevzuattan soru yer almayabilecektir.