EKYS sınav sonuçları açıklandı! MEB EKYS sonuç sorgulama ekranı…

Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapan adayların katıldığı EKYS için sonuçlar ÖSYM tarafından erişime açıldı. T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler. İşte MEB EKYS sonuç sorgulama ekranı…

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MEB ve ÖSYM işbirliği ile hazırlanan EKYS sonuçları açıklandı. 2022 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişime açıldı. Adaylar sonuçlara T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

EKYS SONUÇLARI SORGULAMA

EKYS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 8 Nisan 2022 tarihinden itibaren itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

EKYS SORU VE CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI

20 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB-EKYS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 08 Nisan 2022 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

EKYS NEDİR?

EKYS; okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavdır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) arasındaki protokolle, okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavın adı ‘Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’ (EKYS) olarak belirlendi.