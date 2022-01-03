Erzincan’da eğitime kar tatili

Erzincan'da etkisini sürdüren kar, şehri beyaz örtüyle kapladı. Kentte tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklarla kendini gösteren kar yağışı Erzincan'da da etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte kentte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Vatandaşlar güne karla uyanırken bazı semtlerde kar kalınlığı 25 santimetreyi buldu.

Araçlarının üzeri tamamen kardan kapanan vatandaşlar yola çıkmadan önce bir süre kar temizliği yaptı. Belediye ekipleri de ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmasına başladı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzincan'da, bugün tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı alındı. Engelli ve hamile olan kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacak.