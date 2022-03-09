Hangi illerde okullar tatil? 10 Mart kar tatili açıklaması yapılan iller…

Kar yağışıyla birlikte öğrencilerde kar tatili beklentisi artıyor. İçinde bulunduğumuz soğuk hava dalgası birçok şehirde okulların tatili açıklamaları gelmesine neden oldu. 10 Mart tarihli kar yağışları nedeniyle okulların tatil olduğu il ve ilçeler şu şekilde…

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Karlı ve soğuk hava ile birlikte birçok ilde okullar tatil oldu. Öğrenciler ve veliler 10 Mart kar tatili açıklaması yapılan illeri araştırıyor. Aralarında Kocaeli, Kars, Bitlis, Sakarya, Bayburt ve İstanbul da yer aldığı birçok ilde okullar tatil oldu. İşte 10 Mart için kar tatili ilan edildiği açıklanan il ve ilçeler…

KOCAELİ’DE OKULLAR TATİL Mİ İLAN EDİLDİ?

Kocaeli Valiliği’nce kentte etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününe kadar okulların tatil edildiğini duyurdu.

Kocaeli Valiliği, meteoroloji verilerine göre beklenen kar yağışı nedeniyle yarından itibaren okullar ile kursların, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevlerinin 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edilmesine karar verdi. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü de pazartesi gününe kadar yüz yüze eğitime ara verdi.

Valilik ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, kronik hasta ve engelliler ile hamile personelin pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmasına karar verdi.

SAKARYA’DA OKULLAR TATİL

SAKARYA Valiliğinin kararıyla beklenen kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününe kadar okullar tatil edildi.

Sakarya Valiliği beklenen kar yağışı nedeniyle yarından itibaren okullar, kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevlerinin, üniversitelerin 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edilmesine karar verdi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, kronik hasta, engelliler ve hamile personelin pazartesi gününe kadar idari izinli sayılması kararı alındı.

KARS’TA ÜÇ İLÇEDE OKULLAR TATİL

Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı ilçelerde öğleden sonra okullar tatil edildi.

Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı Sarıkamış, Selim ile Digor ilçelerinde okullarda eğitim ve öğretime öğleden sonra ara verildi. Kar yağışının etkili olduğu Kars'ta bulunan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 70 santim olarak ölçüldü.

Kars'ta kar yağışı aralıksız devam ediyor. Kar yağışının olduğu kentte zaman zaman ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

BAYBURT’TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Bayburt’ta, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın için eğitime ara verildi.

Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün öğleden sonra ve yarın için tatil edildi. Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılırken, Bayburt Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışının sebep olabileceği muhtemel olumsuzlukları engellemek ve eğitim öğretim faaliyetlerinin güven içerisinde sürdürülebilmesi adına yapılan değerlendirmeler neticesinde; 09 Mart 2022 Çarşamba öğleden sonra, 10 Mart 2022 perşembe tam gün olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir. Belirtilen tarihlerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır” denildi. (DHA)

BİTLİS’TE OKULLAR TATİL

Bitlis’te olumsuz hava şartları nedeniyle merkez ile Mutki, Hizan, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde eğitime bugün için 1 günlük ara verildi.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Mutki, Hizan, Güroymak ve Tatvan ilçelerindeki resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında eğitime 1 günlük ara verildiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. (DHA)

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretim kurumlarında yarından itibaren pazartesi gününe kadar eğitime ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre yarın İstanbul için turuncu alarm verildiğini belirtti. Yapılan duyuruda, “10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine, İstanbul'da bulunan üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz” denildi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda da, beklenen kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretim kurumlarının yarından itibaren pazartesi gününe kadar eğitime ara verdiğini duyurdu.