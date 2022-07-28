‘Harçlara yapılan zamlar geri çekilmeli’

Üniversite harçlarına yapılan zamlara CHP'den tepki geldi. CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "İktidar, gençleri yok sayan politikalarına devam etmekte, gençlerimizi hatalı ekonomi yönetimlerine kurban etmektedir. Gençlerimiz daha üniversite yıllarında, hatta üniversiteye başlamadan gelecek kaygısı ile baş başa bırakılmaktadır. Öğrencilerimiz desteklenmeli ve yapılan zamlar geri çekilmelidir." dedi.

Halil ATAŞ

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, üniversite harçlarına yapılan yüzde 36'lık zammı değerlendirdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre üniversite harç ücretlerine yapına yüzde 36 oranında zammın ardından harçların tıp fakültesinde 706 liradan 961 liraya, hukuk fakültesinde 374 liradan 509 liraya, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 590 liradan 804 liraya çıktığına dikkat çeken Karabıyık'ın açıklaması şöyle:

“İktidarın yarattığı ekonomik kriz nedeniyle yoksulluk ve yoksunluk ile mücadele eden öğrencilerimiz yapılan zamlar nedeniyle eğitim hakkına erişimde zorluklar yaşıyor. Üniversitelerin tatile girmesinin üzerinden yalnızca birkaç gün geçmişken öğrencilerimiz harç ücretlerine, barınmaya, temel eğitim ihtiyaçlarına getirilen zamlar nedeniyle yeni döneme kayıt yaptıramayıp eğitimlerine devam edemeyecek noktaya geldi.’

“YÜZDE 80’İ KADAR EK BÜTÇE ONAYLANDI”

“Meclis'in tatile girmesinden birkaç gün önce, geçtiğimiz haftalarda AKP tarafından Meclis'e bir ek bütçe getirildi, 2022 için kabul edilen bütçenin yüzde 80'i kadar bir ek bütçe onaylandı. Ancak bu ek bütçede öğrenciler ve gençler sorunlarına hiçbir çözüm getirilmediği gibi, barınma ücretlerine ve eğitim ücretlerine ardı ardına yapılan zamlar nedeniyle öğrenciler okulu terk etme noktasına geldi.”

“GENÇLERİ YOK SAYAN POLİTİKALARI DEVAM EDİYOR”

“İktidar, gençleri yok sayan politikalarına devam etmekte, gençlerimizi hatalı ekonomi yönetimlerine kurban etmektedir. Gençlerimiz daha üniversite yıllarında, hatta üniversiteye başlamadan gelecek kaygısı ile baş başa bırakılmaktadır. Öğrencilerimiz desteklenmeli ve yapılan zamlar geri çekilmelidir. AKP'nin hatalı ekonomi yönetiminin faturası gençlerimizin geleceğine kesilmemelidir.”