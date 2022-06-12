Her mahalleye böyle muhtar lazım, açtığı kütüphane eğitim yuvası oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki 56 mahalle muhtarlığından biri olan Yalıkavak Mahallesi Muhtarı Ali Çınar, yapılan bağışlarla halk kütüphanesi açarak binlerce öğrenci ve vatandaşın yararlanmasını sağladı. Mahallenin eğitim ve kültür merkezi haline gelmesini amaçlayan Çınar, tüm masrafını kendisinin karşıladığı kütüphane için “Çocuklarımıza Atatürk ve Cumhuriyet ilkeleri ışığında en modern, çağdaş ve huzurlu bir ortamda çalışmalarını sağlıyoruz. Burası bir ilim yuvası oldu” diye konuştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'nde 2019 yılında muhtar seçilen evli ve iki çocuk babası emekli bankacı 45 yaşındaki Ali Çınar, mahallenin altyapı ve içme suyu sorunlarını imlece ile çözdükten sonra bu kez yine imece usulü ve bağışlarla Yalıkavak Halk Kütüphanesi'ni kurdu.

BODRUM'UN TEK HALK KÜTÜPHANESİ

Bodrum'daki 56 mahalle içerisinde imece usulü yapılan tek halk kütüphanesinde, 45 bin kitap ile sekiz bilgisayarın bulunduğu ve 15 bin öğrencinin haftanın 7 günü hem ders yapıp hem eğitimden öğretmenleri ile birlikte yararlanabildiğini belirten Ali Çınar

“Çocuklarımız ve halk için günün haftanın 7 günü açık olan halk kütüphanemizde öğrencilerin araştırma ve öğrenme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. İmece usulü açtığımız kütüphanede şu anda 45 bin kitap var.

Bize gelen fazla olan kitapları da Anadolu'da ihtiyacı olan okul ve kütüphanelere yönlendiriyoruz. Mahallemiz yoğun göç alan büyük bir bölgeye ve nüfusa sahip. Bu nedenle eğitim açısından büyük bir açığı kapattık.

Çocuklarımıza Atatürk ve Cumhuriyet ilkeleri ışığında en modern, çağdaş ve huzurlu bir ortamda çalışmalarını sağlıyoruz. Burası bir ilim yuvası oldu.

Ayrıca kütüphanemizde düzenli olarak okuma günleri, ünlü sanatçı ve yazarlarla imza günleri, resim sergileri düzenliyoruz. Çocuklarımızın eğitimleri için ne gerekiyorsa ücretsiz olarak sağlıyor burada ders yapan çocuklarımızın beslenme ihtiyaçlarınıda karşılıyoruz” diye konuştu.

KÜTÜPHANENİN TÜM GİDERİNİ KARŞILIYOR

Kütüphanenin tüm giderlerini kendisinin karşıladığını belirten Çınar

“Ülkemizde eğitimin ne kadar önemli olduğunu, bilime sanata ne kadar önem vermemiz gerektiğini geçtiğimiz günlerden daha da iyi anlıyoruz.

Bu nedenle özellikle eğitime ihtiyacı olan, olanakları olmayan çocuklarımıza günün 24 saati yaz kış eğitim alabilecekleri bir ortam yaratmaktan mutluluk duyuyoruz.

Toplumda güzel olan şeyler ortaya çıkınca destek bulmanızda zor olmuyor” ifadelerini kullandı.