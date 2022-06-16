Karneler ne zaman verilecek? Karne günü hangi gün?

Eylül ayında açılan okullarda öğrenciler yaz tatili öncesinde son günlerini yaşıyor. Öğrenciler yıl boyunca derslerinde gösterdikleri çabanın karşılığı olarak karneler alacak. Karneler 17 Haziran tarihinde verilecek. Karne günü için velilere uyarıda bulunan uzmanlar “Çocuklarınızın karne notları sizin annelik ya da babalık notlarınız değildir. Çocuklarımızın derslerini ölçmeye yarayan bir enstrümandır” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Okulda yıl boyunca derslerine yoğunlaşan öğrenciler yaz tatilini sabırsızlıkla bekliyor. Öğrenciler, stresli ve zorlu bir dönemi geride bırakırken emeklerinin karşılığı olan karneleri alacaklar. Yaz tatili 12 Eylül 2022 Pazartesi gününe kadar devam edecek.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Okullar 17 Haziran tarihinde kapanacak. Karnelerini alan öğrenciler yaz tatiline girecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

KARNE GÜNÜ İÇİN UZMANLARDAN UYARI

Uzman Psikoloğ Nedim Yüksel Çakır ailelere uyarılarda bulunarak, “Çocuklarınızın karne notları sizin annelik ya da babalık notlarınız değildir. Çocuklarımızın derslerini ölçmeye yarayan bir enstrümandır” dedi.

Uzman Psikolog Nedim Yüksel Çakır, okulların yaz tatiline girmesine kısa süre kala İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada ailelere uyarılarda bulundu. 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılının sona erdiğini ve öğrencilerin karne alacaklarını hatırlatan Çakır, “Öncelikle öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz pandemi sonrası çok zor günler yaşadılar. Bunu hepimiz biliyoruz. Burada birkaç noktayı hatırlatmak istiyorum. Tatil demek sınırsız eğlence, oyun demek değildir. Ebeveynlerimize bir hatırlatmada bulunuyorum. Çocuklarınızın karne notları sizin annelik ya da babalık notlarınız değildir. Çocuklarımızın derslerini ölçmeye yarayan bir enstrümandır. Öncelikle rehberlik ve danışmanlık hizmeti veren öğretmenlerimizle ebeveynler sıkı bir iş birliği içinde bulunarak çocuklarımızın tatil döneminde neler yapabileceklerini birlikte incelemeliler ve tartışmalılar. Dediğim gibi tatil demek sınırsız eğlence demek değildir. Çocuklarımızı tatilde takım sporlarına yönlendirmemiz oldukça önemlidir. Takım sporlarıyla çocuklarımızın hem sorumluluk bilinci gelişir hem de birbirleriyle dayanışması artar” diye konuştu.

Çocuklardaki teknoloji bağımlılığına dikkat çeken Uzman Psikolog Çakır, ”Son dönemlerde yaygın olan teknoloji bağımlılığı özellikle velilerimizi oldukça zorlamaktadır. Teknolojik bağımlılıkla mücadele etmenin ilk yolu teknolojik ürünleri çocuklarımızdan uzak tutmak ya da yasaklamak değildir. Onlara bir planlama içinde oyun oynayabilecekleri, araştırma yapabilecekleri bir enstrüman olarak değerlendirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Dersleri kötü olan çocukların ailelerinin tatil döneminde çocukların ders çalışmasını bir cezalandırma aracı olarak kullanmaması gerektiğini de söyleyen Çakır, şöyle devam etti:

“Senin derslerin kötü, tatilde de otur ders çalış yerine eksik olan dersleri ile ilgili bir planlama yapılmalı. Bunun yanı sıra tatil ve eğlenceye de çocuklarınız zaman ayırmalıdırlar. Çocuklarımızın ders notları ile ilgili öğretmenlerimizle bir işbirliği içine girilerek, tatil döneminde hangi dersleri nasıl çalışabilecekleri veliler tarafından takip edilmelidir. Velilerimiz tarafından sıkça yapılan hatalardan biri de çocukların başka çocuklarla ya da sınıf arkadaşlarıyla ya da akrabalarıyla ders notlarının kıyaslanmasıdır. Her çocuk kendi kapasitesi ve ilgi alanlarıyla değerlendirilmelidir. Çocuklarımızı böyle bir kıyasın içine sokarak onları daha da mutsuz bir hale, hatta gelecekteki başarısızlıklarına bir alt yapı hazırlayabiliriz. Dolayısıyla bu konuda öğretmenlerimizden oldukça destek almalıyız. Uzun tatil sonrası gördüğümüz en büyük problem çocukların okula yeniden konsantrasyonlarıdır. Bu konuda da okulun açılmasına kısa bir süre kala öğrenciler öğretmenleriyle temasa geçebilirler, veliler de yeni sezonda hangi derslerin olduğunu bir sohbet havasında çocuklarıyla konuşabilir ve yeni eğitim ve öğretim yılına motive edebilirler.” İHA