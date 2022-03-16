Köy okulu, doğa ve fen okuluna dönüştürülüyor

Denizli'de Pamukkale ilçesine bağlı Kavakbaşı köyünde atıl durumdaki eski köy okulu, Doğa ve Fen Okuluna dönüştürülüyor.

Selami AYDIN

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Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Kavakbaşı Köyündeki eski okul ilçenin tüm öğrencilerine hizmet verecek. Atıl durumdaki köy okulu Pamukkale Belediyesi tarafından Doğa ve Fen Okuluna dönüştürülüyor. Proje tamamlandığında öğrenciler burada fidan dikecek, tarım ve hayvancılık dersleri alacak, ayrıca kurulacak laboratuvarda fen deneyleri yapacak.

Aynı zamanda bir kamp alanı olarak tasarlanacak okulda macera parkuru, gözetleme kuleleri, ateş yakma alanları, kazı alanları, denge parkurları, duyu yolu parkurları, çamur ve kil alanları ile tarım alanları yer alacak. Hayvan barınaklarında kümes hayvanlarının yanı sıra kedi ve köpekler de bulunacak.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Proje kapsamında inşaat çalışmaları başladı. Ekipler ilk adım olarak proje alanını panel çitle kapatıyor. Okul içindeki eski eşyalar çıkarılırken ana binanın kapsamlı bir restorasyona alınacağı öğrenildi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Yemyeşil doğa harikası bir yer olan Kavakbaşındaki bu özel proje çocuklarımız için çok önemli. Bu proje tamamlandığında apartmanların içerisinde hayatlarını sürdürmek zorunda olan çocuklarımız, temel olarak tarımsal faaliyetlerin nasıl yapılabileceğini öğrenecekler” diye konuştu.