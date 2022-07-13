KPSS ne zaman, sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?
Kamu personeli olmak isteyenlerin katıldığı KPSS başvurusu için geri sayım başladı. Her yıl milyonlarca memur adaynının katılım gösterdiği KPSS sınav tarihleri kısa bir süre kaldı. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve KPSS Eğitim Bilimleri sınavı 31 Temmuz'da yapılacak. ÖSYM'nin KPSS sınav yerleri bilgisinin sınava 7-10 gün kala erişime açılması öngörülüyor.
Memur adaylarının hazırlıkları devam ederken bir yandan da KPSS giriş belgesinin yayınlanıp, yayınlanmadığını araştırıyor. KPSS giriş belgesinin sınavdan bir hafta kadar öncesinde yayınlanması bekleniyor. KPSS lisans oturumları Temmuz ayının son haftası ve Ağustos ayının ilk haftası yapılacak.
KPSS SINAV TARİHLERİ, SINAV SAATLERİ, SINAV SÜRELERİ
Genel Yetenek-Genel Kültür : 31 Temmuz 2022, Saat: 10.15, 130 dakika
Eğitim Bilimleri : 31 Temmuz 2022, Saat: 14.45, 100 dakika
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 6 Ağustos 2022, Saat: 10.15
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra
(Hukuk, İktisat, Maliye) : 6 Ağustos 2022, Saat: 14.45
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah
(İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 7 Ağustos 2022, Saat: 10.15
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS LİSANS: KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav sonuçları 2 Eylül’de açıklanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM: KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık’ta açıklanacak.
KPSS ÖNLİSANS: KPSS önlisans sonuçları 27 Ekim tarihinde açıklanacak.