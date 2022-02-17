KYK yemek yardımı ne kadar oldu, arttı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası KYK yemek yardımı hakkında açıklamalarda bulundu. KYK yurtlarında barınan öğrencilerin günlük beslenme yardımı için düzenlemeye gidildi. Buna göre; KYK yemek yardımı aylık 570 liradan 750 liraya yükseltildi. Ayrıca yurtlarda 16 gigabayt olan internet desteğini 2 kat artışla 32 gigabayta çıkartıldı.

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Öğrenim süresi içerisinde yurtlarda kalmaya devam eden öğrenciler verilen destek ile yemek ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmasının ardından KYK yemek yardımında düzenlemeye gidildi. Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK yemek yardımı hakkında açıklamalarda bulundu.

KYK YEMEK YARDIMI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi de akademik yılın ikinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlerimize verdiğimiz beslenme yardımını aylık 570 liradan 750 liraya yükseltiyoruz. Böylece üniversite öğrencilerimizi enflasyon nedeniyle yemek ücretlerinde yaşanabilecek muhtemel artışlara karşı koruma altına almış oluyoruz” şeklinde konuştu.

YURTLARDA İNTERNET ARTTIRILDI

Erdoğan ayrıca gençlerin talepleri üzerine yurtlarda 16 gigabayt olan internet desteğini 2 kat artışla 32 gigabayta çıkarttıklarını belirtti.