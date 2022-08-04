LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, başvurusu nasıl yapılır?

LGS birinci nakil sonuçları ardından gözler ikinci nakil başvurularına çevrildi. Lise nakil sonuçları ardından yerleştirilen öğrenciler kayıtlarını yapacak, yerleşemeyen öğrenciler ise lise ikinci nakil döneminde tekrar tercih yapıyor. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 5 Ağustos’ta sona erecek, sonuçları ise 8 Ağustos’ta açıklanacak.

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LGS birinci nakil sonuçları ardından gözler ikinci nakil başvurularına çevrildi. Lise nakil sonuçları ardından yerleştirilen öğrenciler kayıtlarını yapacak, yerleşemeyen öğrenciler ise lise ikinci nakil döneminde tekrar tercih yapacak. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5 Ağustos'ta sona erecek, sonuçları ise 8 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS. 2 NAKİL BAŞVURU EKRANI

LİSE NAKİLLERİ NE ZAMAN?

Nakil başvuru süreci, LGS sonuçları sonrasında başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzuna göre lise nakil süreçlerine ilişkin tarih şu şekilde:

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 01 Ağustos 2022

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022

LGS 2. NAKİL TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

LGS 2. nakil tercihleri https://e-okul.meb.gov.tr adresinden yapılıyor.