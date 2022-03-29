LGS başvuru tarihi ne zaman? LGS başvurusu nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS başvurusu hakkında açıklamalarda bulundu. LGS sınavı başvuruları, 4-14 Nisan 2022 arasında Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Otomatik LGS başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. LGS 5 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl 5 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştireceği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuruları hakkında açıklamada bulundu. Ayrıca sınavda oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını belirtti.

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

20221-2022 öğretim yılında özel eğitim uygulama okulları ile bu okulun programlarının uygulandığı özel eğitim sınıfları hariç resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8’inci sınıf öğrencilerinin, Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılacak. Ancak, başvurusu merkezî olarak yapılacak bu öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu bulunmuyor.

SINAV BAŞVURUSU İÇİN EK İŞLEMLERE GEREK KALMAYACAK

LGS kapsamında 5 Haziran 2022’de uygulanacak merkezi sınavın başvuruları, 4-14 Nisan 2022 tarihleri arasında Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzunda bulunan formu doldurarak yapacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak.