Lise taban puanları ve boş kontenjanları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün açıklanan LGS tercih sonuçları ile birlikte, liselerin taban puanları ve boş kontenjanlar da belli oldu. LGS lise taban puanları ve boş kontenjanları listesini eokul.meb.gov.tr adresinden görüntülenebiliyor. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak.
LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından lise taban puanların ve boş kontenjanların listesi de MEB tarafından açıklandı. Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına “e-okul.meb.gov.tr” internet adresinden ulaşılabiliyor. LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı.
LİSE TABAN VE TAVAN PUANLAR, YÜZDELİK DİLİMLER
BOŞ KONTENJANLAR E OKUL'DA
LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları, “e-okul.meb.gov.tr” üzerinden yayımlandı.
2022 LGS BOŞ KONTENJAN SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına “e-okul.meb.gov.tr” internet adresinden ulaşılabiliyor.
LİSE BOŞ KONTENJAN SORGULAMA EKRANI
LİSE NAKİLLERİ NE ZAMAN?
Nakil başvuru süreci, LGS sonuçları sonrasında başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzuna göre lise nakil süreçlerine ilişkin tarih şu şekilde:
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 01 Ağustos 2022
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022