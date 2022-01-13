Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen özür grubu atama sonuçları için geri sayım…

Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan öğretmenler aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği başvurusunu tamamlamasının ardından mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları için beklemeye başladı. Öğretmen özür grubu atama sonuçları 14 Ocak Cuma günü açıklanacak.

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İl içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı atama işlemi gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri 21 Ocak tarihinden itibaren yapılabilecek.

MEBBİS GİRİŞ EKRANI

MAZERETE BAĞLI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri 12 Ocak’ta sona erdi. Mazerete bağlı atama sonuçları 14 Ocak tarihinde açıklanacak.

MAZETERE BAĞLI ATAMA KILAVUZU

ÖĞRETMEN ÖZÜR GRUBU ATAMASI NASIL YAPILACAK?

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir. Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayınlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır. Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.