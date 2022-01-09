MEB kayıp 15 milyon TL’nin peşine düştü!

Bağlar MEM Fikret Elaltuntaş, görevden alınırken, şimdiki karşılığı 15 milyon lira olarak hesaplanan kayıp para için dava açılıyor.

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Diyarbakır-Bağlar Milli Eğitim Müdürlüğü’nde öğrenci taşıma ihale yolsuzluğuyla ilgili SÖZCÜ'de çıkan haber üzerine Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Yolsuzluk olayına adı karıştığı halde hâlâ görevde olan Bağlar MEM Fikret Elaltuntaş, görevden alınırken, şimdiki karşılığı 15 milyon lira olarak hesaplanan kayıp para için dava açılıyor.

17 RAPOR YETMEDİ

Bağlar ilçesine köy ve kasabalardan 4 bin 263 öğrencinin 333 araçla taşınması için 6 yıl önce ihale yapılmıştı. İddialar üzerine bu ihaleyle ilgili 17 soruşturma açıldı. Müfettişler, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü hesabına göre en fazla 5.3 milyon lira ödenmesi gerekirken, 2.3 milyon lira fazla ödemeyle ihalenin 7 milyon 898 bin liraya yapıldığı saptandı.

MÜDÜR KALMIŞTI

Bağlar MEM Şube Müdürü Mehmet Girgin Uçar ve hukuk işleri sorumlusu Adnan Hurata'dan zararın tahsili istenirken, ihaleyi onaylayan Bağlar MEM Fikret Elaltuntaş hakkında takdir yetkisi dönemin Diyarbakır MEM Hasan Aslan'a bırakılmıştı. Aslan ise Bağlar Milli Eğitim Müdürü Fikret Elaltuntaş'ı görevden almadı.

Bakan emriyle görevden alındı

SÖZCÜ'de geçen hafta çıkan haber üzerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in emriyle Bağlar MEM Fikret Elaltuntaş görevden alındı. Diyarbakır MEM de, maddi karşılığı şimdi 15 milyon liraya çıktığı öngörülen 2,3 milyonluk kamusal zararın tespiti ve faiziyle tahsili için dava açıyor.