MEB, Şubat ayı yardımcı kaynak paketini yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ekim ayı itibarıyla hazırladığı yardımcı kaynakları her ay öğrenci ve öğretmenlerin istifadesine sunuyor. Bu kapsamda hazırlanan ve 8 bin 500 sorudan oluşan Şubat ayı yardımcı kaynak paketi de yayımlandı.

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Yardımcı kaynak paketlerinde etkinlik kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, çalışma soruları, beceri temelli testler, merkezî sınava yönelik örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alıyor. Tüm kademe ve sınıf seviyesindeki öğrencilere yönelik olarak hazırlanan şubat ayı yardımcı kaynak paketi yardimcikaynaklar.meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

Bugün yayımlanan beşinci yardımcı kaynak destek paketinde 2. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrenciler için 8 bin 500 soru yer alıyor. Bu kaynaklar ile öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri, uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarının telafi edilmesi ve öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Temel eğitim kademesinde 2. sınıftan 7. sınıfa kadar olan öğrencilere yönelik hazırlanan İngilizce etkinlik kitapları, çalışma yaprakları, çalışma soruları ve çalışma fasiküllerinde 900 soru yer aldı.

ŞUBAT AYI LGS ÖRNEK SORULARI

8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 2022 yılında yapılacak olan LGS kapsamında “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav”a yönelik hazırlıklarına destek sağlamak amacıyla yayımlanan şubat ayı örnek soru kitapçığı da öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunuldu.

YKS’YE YÖNELİK 1000 ÇALIŞMA SORUSU

Yardımcı kaynak destek paketinde ortaöğretim kademesindeki öğrenciler için hazırlanan tekrar testlerinin 9.’su da yer alıyor. İkinci dönem ünite konuları ve kazanımlarını kapsayan 9. tekrar testlerinde 750 soru bulunuyor. 12. sınıf öğrencileri için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na yönelik hazırlanan kaynak setindeki 3 TYT, 3 AYT ve 1 YDT kitapçığında ise 1000 soru bulunuyor. Ayrıca 4 bin 700 sorudan oluşan çalışma ve etkinlik kitapları da ortaöğretim öğrencilerinin erişimine açıldı.

ETKİLEŞİMLİ SORULAR YAYIMLANMAYA DEVAM EDİYOR

8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için etkileşimli sorular da elektronik ortamda paylaşılmaya devam ediyor. Bu çalışmada Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarından çoktan seçmeli sorularla birlikte açılır menü, sürükle bırak ve çoklu seçim özelliklerinin kullanıldığı sorular hazırlandı. Ayrıca üst düzey zihinsel becerilerinin ölçülmesine daha fazla olanak sağlayan ve öğrencilere kendi cevabını oluşturma fırsatı veren açık uçlu sorular da kullanıldı. Sorular, öğrencilerin gerçek yaşam durumlarını ekranda görmesini sağlayan simülasyonlar içerecek şekilde yapılandırıldı.

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE DESTEK

Şubat ayı paketinde temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde eğitim gören özel eğitim öğrencileri için de 700 etkinlik yer alıyor. Hazırlanan etkinlikler; boşluk doldurma, benzerlik ve farklılıkları bulma, eşleme, anlama ve anlatma tekniklerini içeriyor. Bu etkinlikler ile öğrencilerin konuları pekiştirmeleri amaçlanıyor.

Beşinci yardımcı kaynak destek paketinin Bakanlığın internet sitesinde öğrenci ve öğretmenlerin istifadesine sunulduğunu duyuran Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları kaydetti:

“Her ay ilkokul ikinci sınıftan lise son sınıfa kadar tüm eğitim kademelerinde öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını da dikkate alarak kapsamlı bir yardımcı kaynak paketi hazırlayarak paylaşmaya devam ediyoruz. Bu ay beşincisini paylaştığımız pakette 8 bin 500 soru yer alıyor. Burada alanında uzman ve çok deneyimli bir kadro tarafından her geçen gün kapasitesi artırılan önemli bir kaynak havuzu oluşturuluyor. Ders kitaplarını ülkemizin tüm çocuklarına ücretsiz olarak dağıttığımız gibi yardımcı kaynaklar konusunda da aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Kasım ayından bu yana 24 milyonu aşkın basılı yardımcı kaynağı öğrencilerimize ulaştırdık, yardimcikaynaklar.meb.gov.tr adresinden indirme sayısı 10 milyonu geçti. Salgın sürecindeki öğrenme kayıplarını telafi etmek için her öğrencimizi çok çeşitli kaynaklarla desteklemeye devam edeceğiz.”