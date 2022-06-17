MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları için duyuru geldi…

Askeri öğrenci adaylarının beklediği MSÜ tercih sonuçları için duyuru yayınlandı. MSB tarafından açıklamaya göre Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci temin faaliyeti kapsamında 2'nci seçim aşamalarına çağrılacak adayların sonuç duyurusu 20 Haziran 2022 Pazartesi günü yapılacak.

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Milli Savunma Üniversitesi, askeri öğrenci adaylarının tercih dönemi 13 Mayıs’ta sona ermiş, adaylar son 1 aydır tercih sonuçları için beklemeye başlamıştı.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan açıklamaya göre Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci temin faaliyeti kapsamında 2’nci seçim aşamalarına çağrılacak adayların sonuç duyurusu 20 Haziran 2022 Pazartesi günü yapılacak.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Harp Okulları için 2022 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2021-TYT puanını kullanmak için 2022-YKS’ye başvuru yapmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Adaylar “Yerleştirme İşlemleri” süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. “Ek Yerleştirme” sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır