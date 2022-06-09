MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır? MSÜ tercih sonuçları için ipucu veren tarih…

MSÜ sınavına girerek Türkiye’nin milli savunma kadrolarında yer almak isteyen öğrenciler MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. MSÜ 2022 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı ancak geçmiş dönem süreçleri göz önüne alındığında Haziran ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

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Her yıl yüzbinlerce adayın katıldığı MSÜ sınavı için tercihler geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Adaylar artık MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı günü bekliyor ancak ÖSYM MSÜ tercih sonuçları için tarihleri henüz paylaşmadı.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MSÜ 2022 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı ancak geçmiş dönem süreçleri göz önüne alındığında Haziran ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Tercih sonuçları ise 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Adaylar “Yerleştirme İşlemleri” süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. “Ek Yerleştirme” sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO’ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır