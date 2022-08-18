MSÜ yerleştirme ve kayıtları ne zaman?

MSÜ bünyesinde yer almak isteyen öğrenciler MSÜ sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçların ardından kayıt hakkı kazanan öğrenciler için MSÜ Harp Okulları kayıtları tarihi duyuruldu. MSÜ aday kesin kayıt işlemleri 19-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.

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Milli Savunma Üniversitesi sınavına katılanların beklediği sonuçlar geçtiğimiz günlerde açıklandı. .MSB personel temin sisteminde yapılan duyuruya göre kayıt tarihleri belli oldu. 22 Ağustos tarihinden itibaren, Sıralama Listelerinde yer alan adayların tercih ettikleri okullardaki “Aday Değerlendirme Puanı Sıraları” ile ilgili okullarda çağrı yapılan en son adayın “Aday Değerlendirme Puanı Sırası” kontenjanlar dolana kadar her gün https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanacak.

MSÜ KAYIT VE ÇAĞRI İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Harp Okulları Yerleştirme tarihi 22 Ağustos-6 Eylül 2022, Ek Yerleştirme tarihi 7-16 Eylül 2022

Astsubay MYO yerleştirme tarihi 19-28 Eylül 2022, ek yerleştirme tarihi 29 Eylül-7 Ekim 2022 tarihleri arasında uygulanacaktır.

ASKERİ OKULLARA KAYITLAR NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Astsubay Meslek Yüksekokullarına “Aday Yerleştirme İşlemleri” kapsamında; Aday Kesin Kayıt İşlemleri 19-30 Eylül 2022 (son kayıt tarihi 30 Eylül 2022 saat 17.00’a kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okullarına “Aday Yerleştirme İşlemleri” kapsamında; Aday Kesin Kayıt İşlemleri” 22 Ağustos-8 Eylül 2022 (son kayıt tarihi 8 Eylül 2022 saat 17.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.