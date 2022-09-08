Muğla’da öğrencilere eğitim desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilkokul ve lise öğrencilerine kıyafet desteği ile üniversite öğrencileri için ise 4 bin 80 TL maddi destek ve konaklama olanağı sağlayacaklarını duyurdu.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilkokul, lise ve üniversite öğrencilerine eğitim desteğine devam ediyor. İlkokul ve lise öğrencileri için kıyafet desteği verilirken üniversite öğrencilerine verilen maddi destek yüzde 70 artırılarak 4 bin 80 liraya çıkarıldı. Ayrıca üniversitelilere konaklama olanağı sağlanana kadar 19-29 Eylül tarihlerinde geçici konaklama gerçekleştirilecek.

BÜYÜKŞEHİR KIYAFET DESTEĞİ DE VERECEK

Büyükşehir Belediyesi eğitim desteğinin yanı sıra ilkokul ve lise öğrencilerine 600 TL kıyafet desteğinde bulunacak. Okul kıyafeti desteğinden faydalanacak olan öğrencilerin T.C vatandaşı olması, ailenin Muğla ilinde ikamet ediyor olması şart. Ayrıca devlet okulunda öğrenim görüyor olması, hanede kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 3’te 1’inin altında olması, okul kıyafeti faturasını ibraz etme koşulları yer alıyor.

BAŞVURU TARİHİ 31 ARALIK 2022'DE SONA ERECEK

2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere verilecek olan eğitim desteği başvuruları 31 Aralık tarihinde sona erecek. Eğitim desteğinden faydalanmak isteyenler Büyükşehir Belediyesi'nin 444 4801 nolu çağrı merkezinden Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunabilecek.

Belediye olarak gereken desteği sağlamaya çalıştıklarını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Öğrencilerimiz geleceğin Türkiye'si için çok önemli bir noktada bulunuyorlar. Bizde öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim almaları ve gittikçe zorlaşan geçim sıkıntısına bir nebze çare olabilmek için çalışıyoruz. Öğrencilerimizin sadece eğitim hayatına odaklanmaları ve bu doğrultuda başka etkenleri kendilerine dert edinmemeleri görüşündeyiz. Günümüz şartlarında bu pek mümkün gözükmese de biz Büyükşehir Belediyesi olarak gereken desteği sağlamaya çalışıyoruz” dedi.