Öğretmen ataması olacak mı? Bakan Özer açıkladı…

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Covid-19 önlemlerinde yapılan değişiklikler ve öğretmen ataması için açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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Milyonlarca öğretmen adayının beklediği haber Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından duyuruldu. Özel bir TV kanalında katıldığı programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmen atamasının yapılacağını duyurdu ancak ne zaman yapılacağına dair bilgi paylaşmadı.

ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK MI?

Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Özer, “Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” dedi.

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) hakkında açıklamada bulunan Bakan Özer, bu sınavda herhangi bir değişikliğin olmayacağını ve öğrencilerin bu konuda rahat olması gerektiğini söyledi.

OKULLARLA İLGİLİ YENİ KARAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın okullarda bazı Covid-19 önlemlerinin kaldırılacağı açıklamasına ilişkin olarak Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı;

*Uzaktan eğitimle ilgili hangi güçlü platformu sunarsanız sunun okulun yerini hiçbiri tutamaz. Çünkü okul aynı zamanda öğrencilerimizin sosyalleştiği yerdir.

*Psikososyal gelişimlerini sağladıkları yerlerdir. Ortak çalışma yaptıkları ve akran eğitimlerini yaptıkları yerlerdir. Dolayısıyla bu süreçte kararlı bir şekilde adım atmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum.

*Dün itibarı ile sistemde bir değişiklik oldu. İki vaka olması durumunda artık sınıfların 10 gün kapalı kalması ile ilgili uygulama yürürlükten kaldırıldı. Artık okullarımızda kapanan sınıf diye bir şey olmayacak.

*Sadece vakası olan öğrenci veya öğretmen kendisini izole edecek. Daha sonra PCR testi yaptırarak ya da belli bir süre sonra yüz yüze eğitime katılabilecek.

YARDIMCI KAYNAK AÇIKLAMASI

Öğrencilere yardımcı kaynak oluşturma konusunda olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Özer, şu ana kadar 24 milyon yardımcı kaynağın öğrencilere ulaştırıldığını, yıl sonunda bu sayının 100 milyon olmasını hedeflediklerini duyurdu.