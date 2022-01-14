Öğretmen özür grubu atama sonuçları açıklandı! Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları…

Milli Eğitim Bakanlığı kadrosuna bağlı öğretmenler, mazerete bağlı atamalar için geçtiğimiz günlerde tercihlerini tamamlamıştı. MEB, özür grubu atama sonuçları açıklandı. Öğretmenler, 21 Ocak itibariyle bağlı oldukları okullardan ilişiğini kesmeye başlayacak. Özür grubu atama sonuçları mebbis.meb.gov.tr üzerinden kullanıcı adı ve şifre ile öğrenilebiliyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan öğretmenler aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği başvurusunu tamamlamasının ardından mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA

ÖZÜR GRUBU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları 14 Ocak'ta ilan edildi. Sonuçlar, ‘https://mebbis.meb.gov.tr/’ adresinden öğrenilebiliyor.

İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ BAŞLAYACAK

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 21 Ocak tarihinden itibaren yapılabilecek.