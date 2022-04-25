Öğretmenevini basan AKP’li başkana sendikadan tepki

Konya'da AKP Emirgazi İlçe Başkanı Uğur Çanakçı’nın öğretmenevi binasına giderek yakınlarına ayrıcalık tanımayan Öğretmenevi Müdürü Ahmet Bilsin’e hakaret ve tehditler yağdırmıştı. Hızını alamayan Çanakçı, Emirgazi İlçe Müdürlüğü’ne de giderek orada da İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak’ı tehdit ettiği ileri sürülmüştü. AKP’li Çanakçı’ya Eğitim-İş Sendikası Konya Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit sert tepki gösterdi.

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Olay geçen çarşamba günü Konya’nın Emirgazi ilçesinde yaşandı. İddiaya göre AKP Emirgazi İlçe Başkanı Uğur Çanakçı, Emirgazi Öğretmenevi’ne gelerek yakınlarına ayrıcalık tanımayan Öğretmenevi Müdürü Ahmet Bilsin’i ziyaret etti. İkilinin bir süre görüşmesinin ardından AKP İlçe Başkanı Çanakçı, Müdür Bilsin’e hakaret ve tehditler savurdu.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜ DE TOPLATI SIRASINDA TEHDİT ETTİ

Daha sonra dışarıya çıkan AKP’li Çanakçı, Öğretmenevi Müdürü Ahmet Bilsin’i yanına alarak Emirgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gitti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kaymak’ın ilçedeki okul müdürleriyle toplantı yapmasını umursamayarak zorla içeri giren AKP’li Çanakçı burada da hakaret ve tehditlere devam etti.

OLAY KAMERA KAYITLARINA DA YANSIDI

SÖZCÜ'nün olaya ilişkin ulaştığı kamera kaydı görüntülerinde, saat 11.15 sıralarında telefonla konuşarak öğretmenevine gelen AKP’li Çanakçı, Öğretmenevi Müdürü Ahmet Bilsin’in odasına yöneliyor.

Bir süre içerde kalan Uğur Çanakçı’nın yanında Ahmet Bilsin’le birlikte dışarı çıktığı görülüyor. AKP’li Çanakçı’nın koridorda bir süre konuştuğu Öğretmenevi Müdürü Ahmet Bilsin’e sık sık parmak sallayarak dışarı çıktığı da görüntülere yansıyor.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ HİÇ KİMSENİN BABASININ ÇİFTLİĞİ DEĞİLDİR”

Yaşanan olayın ardından açıklama yapan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'na bağlı Eğitim-İş Sendikası Konya Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit, AKP'li Çanakçı'ya sert tepki gösterdi. Olayın üzerinden birkaç gün geçmesine rağmen Koya Valiliği ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün suskunluğunu koruduğunu ifade eden Yiğit, şunları söyledi:

“Bu olay, Eğitim-İş olarak yıllardır dile getirdiğimiz, eğitimde liyakatsizliğin ve siyasi kadrolaşmanın bir sonucudur. Ne acıdır ki ,olayın üzerinden birkaç gün geçmesine rağmen ne Konya Valiliğinden ne Konya İl Milli Eğitim müdürlüğünden herhangi bir açıklama yapılmamış, daha doğrusu yapılamamıştır.

Devlet kurumlarında görev yapan kişiler, devleti temsil etmektedirler. Türkiye Cumhuriyeti devleti hiç kimsenin babasının çiftliği değildir. Üzülerek belirtmek isteriz ki, bu anlayışla devam edildiği takdirde, bugün Emirgazi İlçe Öğretmen evi Müdürümüzün ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün maruz kaldığı tehdit ve hakaretler aslında İl Milli Eğitim müdürümüze ve Konya Valimize yapılmıştır.

Bakalım, Konya Valimiz ve Konya İl Milli Eğitim Müdürümüz kendilerine yapılan bu tehdit ve hakaretlere ne cevap vereceklerdir”