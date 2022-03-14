Öğretmenlerden dikkat çeken pankart

Denizli’de Eğitim İş Sendikası üyesi öğretmenler hükümet konağı karşısındaki iş hanına üzerinde ‘Zam, kriz, yoksulluk. Tükeniyoruz” yazılı pankart astı. Sendika başkanı Namık Kemal Aydoğan, “Eğitim emekçileri her geçen gün yoksullaşıyor. Aracımızın deposuna yakıt alamaz hale geldik” diye konuştu.

Selami AYDIN

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Denizli'de Eğitim İş'e bağlı öğretmenler zamları protesto etti. Gazi Bulvarı üzerindeki valilik binasının karşısında yer alan Konak İşhanına ‘Zam, kriz, yoksulluk, tükeniyoruz' yazılı dev bir pankart açan öğretmenler adına sendikanın Denizli şubesi başkanı Namık Kemal Aydoğan açıklamalarda bulundu.

Art arda gelen zamların öğretmenleri yoksullaştırdığını belirten Aydoğan; “Eğitim emekçileri her geçen gün yoksullaşıyor. Eğitim emekçilerinin alım gücü her geçen gün düşüyor. Artan enflasyon, yüksek döviz kurları, art arda gelen zamlar hepimizi yoksullaştırmış durumda. Aracımızın deposuna yakıt alamaz duruma geldik. Doğalgaz faturalarını ödeyemez hale geldik. Elektrik faturaları adeta yakıyor” ifadelerini kullandı.

“MESLEĞİMİZİN ONURU İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ”

Kamuda birden fazla maaş alan bürokrat ve siyasetçileri hatırlatan Aydoğan, şunları söyledi;

*Kendileri üç maaş beş maaş alan yöneticiler emekçinin hakkına gelince ‘yok' diyorlar. Biz bütçenin adaletli ve dengeli dağıtılmasını istiyoruz. Her geçen gün tükeniyoruz.

*Bizlerin hem ekonomik olarak alım gücünü hem de itibarımızı tüketmeye çalışıyorlar. Öğretmenler bu duruma sessiz kalmayacak. Asla susmayacağız. Öğretmen yalvarmaz. Öğretmen boyun eğmez. Öğretmen ders verir.

*Bizler bugün çocuklarımızın geleceği, mesleğimizin onuru için mücadele ediyoruz. Kimseye boyun eğmeden mücadele ediyoruz, kimsenin emrine girmeden dik duruyoruz. Bizim söyleyecek sözümüz her zaman var. Yaşasın onurlu mücadelemiz.