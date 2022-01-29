Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte maddeleri ve taslağı…

Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerin mesleklerinde kariyer ve liyakat esaslarına uygun olarak ilerlemeleri, mesleki gelişim sağlamalarını ve bunlara bağlı olarak özlük haklarının iyileştirilmesi amaçlıyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlik mesleği, adaylık döneminden sonra; ‘öğretmen', ‘uzman öğretmen' ve ‘başöğretmen' olarak üç kariyer basamağına ayrılıyor.

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Meclis komisyonundan geçen ve öğretmenliğin kariyer mesleği haline getirilmesini öngören, ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi’ yasalaştıktan sonra 2023 yılında yürürlüğe girecek. ‘Uzman öğretmen’ ve ‘başöğretmen’ kavramlarına ilişkin yasa teklifiyle mesleğin saygınlığının, verimliliğinin ve etkinliğinin artırılması hedefleniyor. Öğretmenler mesleğe başladıktan sonra 10 yılı doldurunca uzman öğretmenlik sınavına girecek. Bu sınavdan başarılı olduklarında uzman öğretmen olacaklar. 10 yıl sonra ise tekrar sınava girip başöğretmenlik şansı elde edecekler. Her iki aşamada da sınav yapılacak. 10 yıl da çalışma süreleri var.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenliği kariyer meslek olarak tanımlayan, mesleki gelişimleri ile hem kariyer basamağı sunan hem de özlük haklarının iyileştirilmesini sağlayan bir kanun teklifi.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Meclis komisyonundan geçen ve öğretmenliğin kariyer mesleği haline getirilmesini öngören, ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi’ yasalaştıktan sonra 2023 yılında yürürlüğe girecek

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ NELER?

Öğretmenlik mesleği, adaylık döneminden sonra; ‘öğretmen’, ‘uzman öğretmen’ ve ‘başöğretmen’ olarak üç kariyer basamağına ayrılıyor. Ayrıca öğretmenlik kariyer meslek olarak tanımlanıyor. Böylece gelişim temelli bir sistem içerisinde adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğin hakları, görevleri ve sorumluluklarının netleştirilmesi hedefleniyor.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI KALDIRILIYOR

Öğretmenlikte ‘Adaylık Kaldırma Sınavı’nın kaldırılması öngörülüyor. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulanarak, adaylara destek olunması amaçlanıyor.

Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenlik imkanı getiriliyor. Bu unvan için eğitimlerini tamamlayan ve sonunda yapılacak sınavdan başarıyla geçen öğretmenlere uzman öğretmen unvanı verilecek.

Bu değişiklikle öğretmenler hem bir derece alacak hem de maaşlarında artış olacak. Uzman öğretmen unvanı alanlar arasında yüksek lisans yapmış olanlar ise sınavdan muaf tutulacak.

BAŞÖĞRETMENE İLAVE MAAŞ

10 yıllık uzman öğretmenler de başöğretmenlik ile ilgili eğitimlerini tamamlayıp, sınavdan başarılı oldukları takdirde başöğretmen olmalarının önü açılarak ve yine ilave bir derece almaları sağlanacak. Aynı zamanda kademeleri yükseldiği için de maaşlara da ilave yapılacak. Doktora yapmış öğretmenler, başöğretmen sınavından muaf olacak.

Ayrıca lisansüstü eğitim için önemli teşviklerin sağlanması amaçlanıyor. Uzman ve başöğretmen sınav puanı 70 ve üzeri olarak düzenleniyor. Birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri, 3 binden 3 bin 600’e çıkarılıyor.

Ek göstergeyi düzenleyen maddenin yürürlük tarihi ise 15 Ocak 2023 olurken, sözleşmeli öğretmenlikte 3+1 mecburi hizmet hariç özlük haklarında iyileştirmeler yapılıyor.

YENİ ÇALIŞMANIN AVANTAJLARI

Öğretmenlerin avantajlarını anlatan Prof. Dr. Volkan Öngel, branş fark etmeksizin uzman öğretmenler için tezli ve tezsiz yüksek lisans yapmış olanlar sınavdan muaf olacak. 10 yıllık başöğretmenlik sürecinde doktora yapan öğretmenler için de sınav şartı olmayacak. Hem uzman hem de başöğretmenler için çalıştıkları dönem içerisinde ücret artışı ve emekliliklerinde daha fazla gelir avantajı var. Sosyal haklar açısından da avantajları olacak. Birinci derece kademeli memur olarak sosyal haklardan ekstra faydalanabilecekler diye konuştu.

ÇOCUKLARIN GELECEĞİNİ DE OLUMLU ETKİLEYECEK

Yeni sistemin çok faydalı olduğunu aktaran Prof. Dr. Volkan Öngel, 1 milyon öğretmeni ilgilendiriyor. Uzman ve başöğretmenlerin yüksek lisans ve doktora eğitiminden de geçmiş olmaları kendi eğitim kalitelerini de olumlu etkileyecektir. Öğretmenler sınav ve eğitimler açısından bilgilerini güncel tutacaktır ve bu da çocuklarımızın geleceğine olumlu yansıyacaktır ifadelerini kullandı.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPANLAR DOKTORAYA DEVAM EDEBİLİYOR

Üniversite olarak öğretmenlere yönelik program hazırladıklarını söyleyen Prof. Dr. Öngel, Tezli yüksek lisans, 1 yıllık eğitim sonrasında tez yazarak tamamlanıyor. Tezli yüksek lisansı tamamlayanlar doktora yapabiliyor. Tezsiz yüksek lisans eğitiminde ise 1 yıl sonunda bir proje çalışmasıyla öğrenci mezun olur. Tezsiz yüksek lisans için ALES şartı aranmıyor bu bir avantaj ama sonrasında doktoraya devam edemiyorsunuz. Tezlide ise ALES şartı var, puana göre eğitime başlıyorsunuz. Üniversite olarak öğretmenlerin tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitimleri için 2021in sonu itibariyle çalışmalarımıza başladık. Hem yeni programlar hem de avantajlı projelerle öğretmenlerin yanında olacağız dedi.

YASA TEKLİFİNİN DETAYLARI

Teklife göre öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak. 10 yıllık uzman öğretmenler de başöğretmenlik ile ilgili eğitimlerini tamamlayıp, sınavdan başarılı oldukları takdirde başöğretmen olmalarının önü açılarak ve yine ilave bir derece almaları sağlanacak. Aynı zamanda kademeleri yükseldiği için de maaşlarına 2 bin lira ilave edilecek. Doktora yapmış öğretmenler başöğretmen sınavından muaf olacak. Lisansüstü eğitim için önemli teşviklerin sağlanması amaçlanıyor.

Uzman ve başöğretmen sınav puanı 70 ve üzeri olarak düzenleniyor. Birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri, 3 binden 3 bin 600’e çıkarılıyor. Ek göstergeyi düzenleyen maddenin yürürlük tarihi ise 15 Ocak 2023 olurken, sözleşmeli öğretmenlikte 3+1 mecburi hizmet hariç özlük haklarında iyileştirmeler yapılıyor.