Okul servislerine yüzde 27 zam tartışma yarattı

İstanbul’da okul servislerine 24 Aralık 2021 tarihinde alınan yüzde 27 zam kararı, ocak ayı itibariyle velilere bildirilmeye başlandı. Veliler zamlara isyan ederken esnaf odasının başkanı Hamza Öztürk, belirlenen resmi zam oranını uyguladıklarını ek bir artış söz konusu olmadığını belirterek, "6.80 civarındaki mazot fiyatı şu an 14 TL’yi buldu. Olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Fiyatlar idare edilebilir gibi değildi" dedi.

Sözcü İstanbul

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İstanbul'da 24 Aralık 2021 tarihli İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere okul servisi ücretlerine yüzde 27 zam kararı alınmıştı. 312 lira olan 0-1 kilometre arası servis ücreti 396 lira olmuştu. Zam kararı, mesajla velilere iletilmeye başlandı. Servis ücretlerine gelen zam velilerin şikayetine neden oldu.

“OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM YAŞIYORUZ”

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, UKOME'de alınan zam kararını uyguladıklarını, ek bir zammın söz konusu olmadığını, belediyenin belirlediği rakamın dışında bir fiyat uygulamalarının mümkün olmadığını söyledi. Bu zam kararının da zorunlu olduğunu dile getiren Öztürk “6.80 civarındaki mazot fiyatı şu an 14 TL'yi buldu. Olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Ağustos ayında bir yıllık sözleşme yaptığımız velilerden ocak ayı itibariyle fiyat farkını istemek durumunda kaldık. Ya farkı ödeyeceklerdi ya da artık biz bu işi yapamayacaktık. Sözleşme yapılırken konuştuğumuz rakamlar şu an cebimize girmeden akaryakıta gidiyor. Fiyatlar idare edilebilir gibi değildi. Daha önceki yıllarda enflasyon bu düzeyde olmadığı için yıllık sözleşme yaptığımızda farkı yansıtmıyor idare edebiliyorduk” dedi.

“KRİZİ FIRSATA ÇEVİRENLER OLDU”

Öztürk, bazı özel okullarda aracı şirketlerin yaşanan ekonomik krizi fırsata çevirdiğini, UKOME'de alınan yüzde 27 zam oranından daha yüksek fiyatlar talep ettiklerini belirterek, devlet okullarındaki servisçilerin belirlenen fiyatın dışına çıkmasının mümkün olmadığının altını çizdi.