Okullar ne zaman açılacak, ikinci ara tatil ne zaman?

Bu hafta sona erecek yarıyıl tatili ardından öğrenciler ders başı yapacak. Okullar 7 Şubat Pazartesi günü açılıyor. Bu yıl toplamda 4 kez kapanacak olan okullar, öğrenciler için dinleme ve dersleri için daha geniş vakit ayırma imkanı sunacak. İkinci ara tatili 11-15 Nisan arasında gerçekleştirilecek.

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16 günlük sömestr tatilinin ardından öğrenciler okullarına dönüyor. Tatilde dinlenen öğrenciler yaklaşık 4 ay sürece eğitim maratonu içerisinde ikinci ara tatil ile dinlenme fırsatını bir kez daha yakalayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yarıyıl tatili 21 Ocak tarihinde başladı ve 6 Şubat’a kadar devam edecek. Öğrenciler 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

Yıl sonu karneleri 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan gerçekleştirilecek.

15 TATİL UZAYACAK MI?

İkinci dönemin başlangıcıyla ilgili salgına bağlı tatilin uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki tartışmalara da değinen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları söyledi:

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime ara verilmeyeceğini belirterek, “7 Şubat'ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.