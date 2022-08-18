Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılacağı gün için geri sayım…

Yaz tatilinin son dönemi yaşanırken, okulların açılacağı gün için artık geri sayım başladı. Haziran ayından karnelerini alarak tatile çıkan öğrenciler okul hazırlıklarına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre okullar 12 Eylül tarihinde açılacak.

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Yaz tatili sürerken, okulların açılmasına 1 aydan daha kısa bir süre kaldı. Yeni öğrenim yılı için hazırlıklara başlayacak olan öğrenciler okullar ne zaman açılacak merak ediyor. Yeni dönemde, yeni sınıflarında başlayacak milyonlarca öğrenci 2022-2023 yılı boyunca dört kez tatil yapmak imkanı bulacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından açıklanan takvime göre okullar 12 Eylül'de açılacak.

1. Ara tatil başlangıcı 14 Kasım ile 18 Kasım arasında olacak.

Yarıyıl tatil ise 10 iş günü sürece ve 23 Ocak ile 3 Şubat arasında yapılacak.

2. Ara tatil ise 17 Nisan ile 20 Nisan arasında 3.5 iş günü sürecek.

Okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak.

ÖĞRENCİLERE YAZ TATİLİ ÖNERİLERİ

Yaz tatiline çıkacak anaokulu ve ilkokul öğrencileri için ailelere önerilerde bulunan Özlem Ülker Günal, Çocuklar pandeminin ardından sosyal olarak ilk rahat tatillerini geçirecek. Bu yüzden sosyal anlamda tedirginlik yaşayabilirler. Çocuklarınızı bol bol sosyal ortama sokmalı ve bu tedirginliklerini aşmalarını sağlamalısınız. dedi.

Pandemide çocukların yalnızlık çektiğini belirten Genel Koordinatör Özlem Günal, bu yaz tatilinin çocuklar için müthiş fırsat olduğunu söyledi. Günal, Çocuklarımızda pandemiden kalan yalnızlık ve tedirginliklerin önüne sosyal ilişkiler kurdurarak geçebiliriz. Bu yaz için velilerimizin amacı çocuklarına sorumluluk vermek ve onların sosyal ilişkiler yaşayacağı ortamlar sağlamak, yeni arkadaşlıklar kurması için fırsatlar oluşturmak olabilir ifadelerini kullandı.

DESTEKLEYİCİ OLUN

Çocukların akranlarıyla karşılaşma fırsatı bulacağı ortamlar yaratılması gerektiğini vurgulayan Günal, Oyun, arkadaş çocuklar için çok önemli. Bu yüzden çocuklara hem arkadaşları hem de akrabalarıyla buluşabilecekleri ortamlar hazırlanmalı. Çocukların ilişki kurma, bağ oluşturma için biraz zamana ihtiyacı var. Dolayısıyla bir aradayken geçirecekleri zamanı uzatabilirler. Eğer aileler arkadaşlarıyla bir araya geleceklerse yine çocuklarımızın da akranlarıyla karşılaşacakları seçimler yapabilirler. Çocukların sosyal olarak yaşayacakları problemlerde onların kendi kendine baş edebilmeleri için biraz daha destekleyici davranabilirler önerilerinde bulundu.

ÖZBAKIM GERÇEKLEŞTİRME RUTİNLERİ OLUŞTURULMALI

Özlem Günal şunları sözlerine şöyle devam etti:

Günlük rutinler, bu yaş grubu çocuklarımız için çok değerli. Özellikle bu yazın sonunda okula başlayacak ya da okul deneyimi daha az olan öğrencilerde öz bakım becerilerini geliştirmek için bu yaz çok kıymetli olabilir. Çocuklarımıza bireysel olarak öz bakımlarını gerçekleştirme rutinlerini oluşturabilir, günlük rutinler içerisinde çocuklarımıza sorumluluk alma fırsatları verebiliriz. Örneğin kitaplıklarını düzenleyebilmeleri için onlara alan yaratabiliriz. Evde yine sorumluluk alabilecekleri evin bazı bölümleriyle ilgili onlara seçim hakları sunabiliriz. Evcil hayvanlarla ilgili sorumluluk almalarını, onların beslenmesiyle ilgili rol almalarını sağlayabiliriz.

OKULLA İLGİLİ KONUŞSUNLAR

Ailelerin okulla ilgili konuşma yapmaları gerektiğine de değinen Günal, Çocuklar yaz sonunda başlayacakları okul ortamının kendileri için güvenli olduğunu bilmek, görmek isterler. Dolayısıyla ailelerimize özellikle okulla ilgili konuşmalarını, okulda güvende olacakları konusunda çocuklarıyla her gün belki bir paylaşım saati oluşturmalarını önerebiliriz. Bu paylaşım saatinde günün nasıl geçtiği, çocukların o gün içinde neler yaptıklarını konuşabilirler. Okula başladıklarında oluşacak heyecanı, kaygılarını paylaşarak çocuklarımızın daha güvende hissedebilmesini sağlayabilirler. Okul çocuklar için sadece fiziksel olarak farklı bir ortam olmayacak. Aynı zamanda sosyal olarak da tamamen farklı bir deneyim yaşayacakları bir ortam olacak. Dolayısıyla onlar için çok yabancı bir kavram. Fakat bunu paylaştıkça okula daha yakın olabilirler şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARI YAZ ATÖLYELERİNE YÖNLENDİRSİNLER

Sosyalleşme adına tatilde yapılabilecek etkinliklerden de söz eden Günal ailelere, çocuklarını farklı etkinlik ve çalışmaların yapıldığı atölyelere yazdırmaları önerilerinde bulundu. Günal son olarak, Ebeveynler, özellikle küçük yaş gruplarını ders çalıştırma derdine girmesinler. Çocuklarımızın olumlu, pozitif bir bakış açısıyla okula gelmeleri bizim için yeterli dedi. DHA