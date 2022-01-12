Okullar ne zaman kapanacak, tatil ne zaman olacak?

Okullar yarıyılın sona doğru yaklaşırken, öğrecilere Çalışmalarının sonuçlarını karneleri ile alarak tatile çıkacak. Tatil hazırlıklarına başlayan öğrenciler ve veliler "Okullar ne zaman kapanacak" sorusuna yanıt arıyor. Okullar 21 Ocak Cuma günü kapanacak ve tatil 6 Şubat’a kadar devam edecek.

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Sömestr tatili için geri sayım başladı. Karnesini alarak 15 tatile çıkmak isteyen öğrenciler, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemini de tamamlayacak. MEB, okullar ne zaman 15 tatile girecek sorusunun yanıtını açıkladı.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yarıyıl tatili 21 Ocak tarihinde başlayacak ve 6 Şubat'a kadar devam edecek. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan gerçekleştirilecek.

OKULLAR KAPATILACAK MI?

Yüz yüze eğitimin devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyanın salgında okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğu konusunda mutabık kaldığını görüyoruz. Ülkemizdeki öğretmenlerin en az 2 doz aşılanma oranları bugün itibariyle İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin üzerindedir. Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.