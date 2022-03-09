Okullar tatil mi? İstanbul’da okullar yarın tatil edildi mi?

Türkiye'nin farklı kesimlerinde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilmeye başladı. İstanbul'da okullar 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildi. İstanbul Valiliği, okulların yanı sıra üniversitelerin de tatil olduğunu duyurdu.

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İstanbul’u etkisi altına alması beklenen kar yağışı öncesinde öğrenciler ve veliler yarın okullar tatil olacak mı merak ediyordu. Merak edilen soru İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu. İstanbul’da okullar tatil edildi.

OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul’da 14 Mart Pazartesi gününe kadar okullar tatil edildi.

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre dün gece saatlerinden itibaren yurdu etkisi altına alan yağışlı hava, sıcaklık düşüşüyle birlikte karlı günler yaşatacak. Çarşamba günü karla karışık yağmur olarak başlayacak olan yağışlar, perşembeden itibaren üç gün boyunca kar şeklinde görülecek.

OKULLARIN YANI SIRA ÜNİVERSİTELER DE TATİL

Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde: Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden bugün saat 10.30’da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

1-10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

2-Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

3-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

4-İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

5-Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.