Okullarda uyum eğitimi başladı
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı kapsamında tüm Türkiye’de anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, uyum haftası çerçevesinde bugün yüz yüze eğitime başladı.
Uyum eğitimi programı kapsamında, çocuklar velileriyle birlikte okullara geldi ve eğitim görecekleri sınıflarına girdi.
Okula başlamanın mutluluğunu yaşayan minik öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışmanın heyecanını yaşadı.