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Okullarda uyum eğitimi başladı

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı kapsamında tüm Türkiye’de anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı. 

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Okullarda uyum eğitimi başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, uyum haftası çerçevesinde bugün yüz yüze eğitime başladı.

Sakarya (AA)

Uyum eğitimi programı kapsamında, çocuklar velileriyle birlikte okullara geldi ve eğitim görecekleri sınıflarına girdi.

Kırıkkale (AA)

Okula başlamanın mutluluğunu yaşayan minik öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışmanın heyecanını yaşadı.

Şanlıurfa (AA)

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