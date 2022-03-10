Özel okullarda online eğitim karmaşası: Önce duyurdular, sonra iptal ettiler

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi gününe kadar tüm okullar tatil edilirken, online eğitim konusunda net bir açıklama yapılmaması kafa karışıklığı yarattı. Birçok özel okul online eğitime devam edileceği yönünde velileri bilgilendirdi. Sendika ve meslek örgütlerinin devreye girmesiyle valiliğin, okulların online ders veremeyeceğini tüm okullara bildirdiği öğrenildi.

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İstanbul'da beklenen kar fırtınası nedeniyle bütün eğitim kurumları 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edilmişti. Valiliğin açıklamasında sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirilmişti.

Kararın ardından özel okullarda online eğitim karmaşası yaşandı. Bazı özel okullardan velilere gönderilen mesajda, online eğitim yapılmayacağı belirtildi.

“VALİLİK, ONLINE DERS YAPILAMAYACAĞINI TÜM OKULLARA BİLDİRDİ”

Bir özel okuldan velilere gönderilen mesajda şöyle denildi;

“Bildiğiniz üzere İstanbul Valiliği tarafından iki gün boyunca yüz yüze eğitime ara verilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz eğitimin online olacağını belirtmiş ve bu çerçevede online eğitim planlaması yapılmış ve sizlere duyurulmuştır.

Ancak; Valilik öğretmenlerin idari izinli sayıldığını ve okulların online ders veremeyeceğini tüm okullara bildirmiştir.

Bu çerçevede tüm özel okullar ve okulumuz iki gün boyunca eğitim-öğretim faaliyetlerine ara vermiş olup online eğitim yapılmayacaktır.”

SENDİKA VE MESLEK ÖRGÜTLERİ DEVREYE GİRDİ

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Sendikamızın yetkililerden aldığı net bilgiye göre valilik tarafından yapılan açıklama online eğitime izin vermiyor. Belirsizliği ortadan kaldıracak bir açıklamanın yapılmasını gerekli görüyoruz. Daha net bir açıklama için MEB’e dilekçe ile başvuruda bulunulacaktır.

*Öğretmen arkadaşlarımızı çalıştıkları kurumun bağlı olduğu ilçe MEB şubelerini aramaya ve haklarını aramaya davet ediyoruz. Online ders yapacak olan kurumların listesi MEB’e sunulacaktır.

*Resmi açıklamayı dikkate almayan kurumların isimlerini bizlerle paylaşabilirsiniz. Online ders esnasında tarih ve saat ibareli ekran görüntüsü alın ve sendikamızla paylaşın.

*Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler için mesele haklarını savunmaktır. Kurum patronlarının keyfi kararları eğitim emekçisinin emeğinden ve haklarından üstün değildir.

OKULLARDAN GÖNDERİLEN MESAJLAR KAFA KARIŞTIRDI

Belirsizliğin giderilmemesi nedeniyle bazı özel okullardan velilere, perşembe ve cuma günleri online derslerin devam edeceği yönünde mesajlar atıldı.

Birçok özel okul ise sendikaların çağrısının ardından, kararlarını iptal ederek online eğitim yapılmayacağını duyurdu.