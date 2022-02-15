POMEM 28. dönem sınav yerleri açıklandı! Polis Akademisi fiziki yeterlilik tarihleri…

28. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavı fiziki yeterlilik yerleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. POMEM fiziki yeterlilik parkuru sınav yerleri "Polis Akademisi Sınav Giriş Bilgisi Sorgulama" ekranı üzerinden E Devlet şifresi ve T.C kimlik numarası ile sorgulanabiliyor.

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Her yıl bünyesine binlerce polis adayı ekleyen POMEM 28. Dönem alımları için sınav yerleri belirlendi. İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adaylara Fiziki Yeterlilik Sınavı yapılacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliği taşıyor.

POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ

POMEM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

Polis Akademisi tarafından yapılan sınav yeri duyurusu şu şekilde;

“28. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir. Adaylar ilan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.”

POMEM ÖN SAĞLIK VE FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI NASIL YAPILACAK?

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır.

Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir.

Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar.

Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.