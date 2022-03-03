POMEM mülakat yerleri Polis Akademisi tarafından açıklandı! 28. POMEM mülakat sınav giriş belgesi…

28. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) mülakat sınavı yerleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. POMEM sınav giriş belgesi T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulanabiliyor.

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Her yıl bünyesine binlerce polis adayı ekleyen POMEM 28. Dönem alımları için sınav yerleri belirlendi. İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adaylara mülakat sınavı yapılacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliği taşıyor.

POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ

POMEM SINAV YERLERİNİ AÇIKLADI

Polis Akademisi tarafından yapılan sınav yeri duyurusu şu şekilde;

“28. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların, Sınav Merkezine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.”

POLİS AKADEMİSİ MÜLAKAT SINAVI NASIL YAPILACAK

Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar, Mülakat Sınav Komisyonu tarafından Mülakat Sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.