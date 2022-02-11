Şefkat yuvası kapılarını açtı

Türkiye’nin eğitimde ilk sivil toplum kuruluşu Darüşşafaka Cemiyeti, ‘eğitimde fırsat eşitliği’ için bir kez daha kapılarını yetim ve öksüz çocuklar için açtı. Başkan M. Tayfun Öktem, “Çocukların 2 saat gireceği sınav hayatlarını baştan aşağı değiştirecek” dedi.

Sultan UÇAR

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159 yıllık köklü tarihiyle on binlerce yetim ve öksüz çocuk okutan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı kabul sınavı başvuruları başladı. Anne-babasını veya her ikisini de kaybetmiş, maddi durumu yetersiz, ilkokul 4. sınıftaki 120 öğrenci alınacak.

MUHTARLARA SESLENDİ

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, “72 ilden gelen 398'i kız 447'si erkek 845 çocuğumuzu halen yatılı okutuyoruz. Bu yıl Türkiye çapında sınav başvuru kriterlerini taşıyan 16 bin öğrenci var. Ama sınava katılım oranı yüzde 20' de kalıyor. Çocukların hayatının fırsatını kaçırmaması için aileler, öğretmenler, muhtarlardan destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“HAYATLARININ FIRSATI”

“Çocukların 2 saat gireceği bu sınav, hayatlarını baştan aşağı değiştirecek” diyen Öktem, “Yerel şartlardan dolayı bazı bölgelerden gelen çocuklarımızda bilgi eksiklikleri olabiliyor. Türkçe'yi zor konuşanlar da oluyor. Çocuğa bakıyoruz, gözleri ışık saçıyor. Bilgi eksikliğini nitelikli eğitimle kapatıp, üste bir de yabancı lisan öğretiyoruz” diye konuştu.

YETİM VE ÖKSÜZLERİN KADERİ DEĞİŞTİ!

Afrika'nın umudu oldu

Beren Kayalı… Darüşşafaka'da okurken, dünyada su kıtlığı sorunu için su depoları projesi geliştirdi. İngiltere'de, bu projeyle “Yılın En İyi Genç Yenilikçisi” seçilip, 700 bin sterlinlik ödül kazandı. Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği'ni, onur derecesiyle bitirip, İmperial College London ve Royal College of Art'da mühendislik ve sanat okudu. Şimdi, Afrika'daki kurak bölgelere gidip su depoları kuruyor. Beren, “Başarımı, 9 yaşından, 19 yaşına kadar okuduğum Darüşşafaka'ya borçluyum” dedi.

Avrupa'dan kabul aldı

Deniz Baran Karagöz: “Darüşşafaka'ya 10 yaşında geldim. Şimdi 10. sınıftayım. 6 yılda hayatım değişti. Omuzlarımdaki yük hafifledi. Okulumdaki dostluk bana ailenin kan bağıyla değil sevgiyle oluştuğunu gösterdi” dedi. Deniz, Münih Teknik Üniversitesi'nce yapılan ve Avrupa'da yapay zeka odaklı iş fikirlerinin ortaya konulduğu Makeathon'a lisede iken kabul edilen tek öğrenci oldu.

ABD'de burs kazandı

Mustafa Çağıl Işık: “Darüşşafaka bize sosyal bilinci yüksek liderler olmayı öğretti” dedi. Işık, İTÜ Makina Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği'ni çift dal okuyup, Türkiye'den seçilen tek aday olarak Prysmian Group'un Uluslararası Yönetici Yetiştirme Programı'yla, Milano'ya gitti. AB'nin 2030 İklim Hedefleri'nde kilit rolü olan yenilenebilir enerji projelerinde çalıştı. Türkiye'den seçilen iki MBA bursiyeri olarak şimdi ABD'deki Michigan Üniversitesi'nde okuyor.

‘Mimar olacağım'

Cansu Gurbet: “İzmir'den sınava girdim. Darüşafaka'da 5. sınıfta okuyorum. Türkiye'nin en iyi okullarından birindeyim. Çok mutlu ve gururluyum. Babam inşaat mühendisiydi. Ben de mimar olmak istiyorum. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelmiş yaşıtlarımla okumak çok güzel bir duygu.”

İlk maaşım Darüşşafaka'ya

Murat Menteşe: “Adana'dan 9 yıl önce Darüşşafaka'ya geldim. En iyi öğretmenler, sistem ve müfredatla donanımlı yetiştik. Yedinci sınıfta kodlama, lisede yapay zeka eğitimi aldım. Çocukluğumdan bu yana bilgisayar mühendisi olma hayali kurardım. Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ni 2021'de kazandım. İlk maaşımı Darüşşafaka'ya bağışlayacağım günü heyecanla bekliyorum.”

Yol parası karşılanıyor

İstanbul'dan Van'a, Mardin'den Trabzon'a 31 ilde 29 Mayıs'taki sınav için 23 Mayıs'a kadar başvurmak gerekiyor. Öğrenci ve velinin yaşadığı ilde sınav merkezi yoksa yol masrafı karşılanıyor.

5 öğrenciye 1 öğretmen

Sınıflarda en fazla 20 öğrenci var. Öğretmen başına 5 öğrenci düşüyor. Her öğrenciye tablet veriliyor. Fizik, kimya gibi dersler laboratuvarda yapılıyor. İleri düzeyde İngilizce öğretiliyor.