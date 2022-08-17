Sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladı! AÖF, AUZEF ve ATA AÖF 2022 kayıt tarihleri…
Herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans eğitimi alanlar, ikinci üniversite kapsamında sınavsız olarak açıköğretim lisans ya da önlisans programına kayıt yaptırabilecek. Sınavsız ikinci üniversite AÖF, AUZEF ve ATA AÖF bünyesinde gerçekleştirilebiliyor. İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) kayıtları başlarken, AÖF ve ATA AÖF ikinci üniversite kayıtları ilerleyen günlerde başlayacak.
Yeni öğrenim yılı yaklaşırken, sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri de yaklaştı. İkinci Üniversite'de kayıtları başladı. Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesinde eğitim görmek isteyen öğrenciler için ön lisans ve lisans programlarına sınavsız başvurarak kayıt olma imkanı tanınıyor.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF) KAYITLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav üniversite için 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları 22 Ağustos – 17 Ekim arasında gerçekleştirilecek.
Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AUZEF) KAYITLARI NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları 1 Ağustos – 16 Eylül arasında gerçekleştirilecek.
İstanbul Üniversitesi 2. üniversite kayıtları için başvurular ilgili tarihler arasında basvuru.istanbul.edu.tr adresinden hesap oluşturduktan sonra program tercihi yaparak tamamlanacak.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (ATA AÖF) KAYITLARI NE ZAMAN?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları 29 Ağustos – 2 Ekim arasında gerçekleştirilecek.
İkinci üniversite (Sınavsız ve belge göndermeksizin) kapsamında kayıt yaptıracak öğrencilerin öncelikle İkinci üniversite Kayıt Sayfası üzerinden ön kayıt işlemlerini yapmaları gerekir.