Kılıçdaroğlu’ndan şaibeli KPSS soruları açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bir yayınevinin soru kitapçığındaki 20 sorunun 20'sinin tıpatıp aynı çıktığı KPSS sınavıyla ilgili açıklama yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavının ardından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları bir yayınevinin (Yediiklim Yayınevi) deneme sınavlarında sorduğu soruların şıklarına kadar aynı olduğunu ileri sürdü.

Gün boyu tartışılan bu gelişme sonrasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dikkat çeken bir adım attı ve ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ü görevden aldı.

Yaşanan olay sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“KPSS ile ilgili yorum yapmıyorum çünkü sınavın şaibesi bir yana, mülakatlar zaten şaibeli, haliyle sonuçlar kesin şaibeli. Bakanlığa da bunun için gitmiştim. Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna ise sadece gülüyorum. Merak etmeyin, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz.”

İlginizi Çekebilir KPSS soruları için skandal iddia: 20 soru aynı çıktı