SÖZCÜ’nün haberi Meclis gündeminde

SÖZCÜ'nün "22 bin öğrenci bakan emriyle sınıf geçti" haberi ses getirdi. Sınıfta kalan 22 bin öğrencinin bakanlık emriyle hiçbir şart aranmadan bir üst sınıfa geçirilmesi CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir tarafından Meclis gündemine taşındı.

Sozcu.com.tr

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in emriyle, 11. sınıfta okula hiç gelmeyen veya uyuşturucu, bıçakla yaralama dahil disiplin suçun nedeniyle sınıfta kalan 22 bin öğrenci, hiçbir şart aranmadan 12. sınıfa geçirildi.

SÖZCÜ’nün Sultan Uçar imzasıyla yayınlanan haberle Türkiye’ye duyurduğu bu karar büyük yankı uyandırdı. Haberin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, kararı Meclis gündemine taşıdı.

ÖĞRETMENLER ARASINDA ENDİŞE YARATTI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunulan önergede, “Okul idarecilerine ve öğretmenlere danışılmadan ve gerekli sosyal çalışmalar yapılmadan bir üst sınıfa geçme kararının verilmiş olması özellikle okul idarecileri ve öğretmenler arasında endişe yarattığı gözlenmektedir” denildi.

“Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınıfta kalan öğrenci sayısını net olarak bilmeyerek yaklaşık bir sayı vermesinin açıkça sorunu yeteri kadar dikkate almadığının bir göstergesidir” diyen Özdemir şunları kaydetti:

“Resmi, özel ve mesleki teknik ortaöğretim kurumlarında 11. sınıfta kayıtlı olup, sınıfta kalan yaklaşık 22 bin öğrencinin başarı, başarısızlık, devamsızlık veya disiplin suçu dahil hangi sebeple olursa olsun bir üst sınıfa geçirilmiştir.

Geçirilen öğrenciler arasında 11. sınıfta bir yıl boyunca okula hiç gitmeyen, uyuşturucu, bıçakla yaralama dahil çeşitli disiplin suçlarından sınıfta kalan öğrencilerin de olduğu ifade edilmektedir.

Gerekli sosyal çalışmalar yapılmadan alınan bu kararın özellikle okul idarecileri ve öğretmenler arasında endişe yarattığı gözlenmektedir”

HANGİ KRİTER VEYA DURUMLAR DİKKATE ALINARAK KARARA ONAY VERİLMİŞTİR

Özdemir, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması için şu soruları yöneltti:

* Resmi, özel ve mesleki teknik ortaöğretim kurumlarında 11. sınıfta kayıtlı olup 12. sınıfa geçemeyen öğrencilerin sınıfta kalma gerekçelerine göre sayısal dağılımı nedir?

* 11. sınıfı geçemeyen öğrencilerin sınıf tekrarı yapmaması kararının alınmasının gerekçesi nedir?

* Hangi kriter veya durumları dikkate alarak sınıf geçme kararına onay verilmiştir? Sınıf geçme kararına onay verilirken okul idarecilerinin ve öğretmenlerin görüşleri alınmış mıdır?

* 12. sınıfa geçmesine karar verilen öğrencilerin okul türlerine ve cinsiyetlerine göre dağılımı nedir?

* Sınıf geçirilen öğrenciler arasında çeşitli nedenlerle disiplin suçu almış öğrencilere yönelik herhangi bir özel çalışmanız veya planlamanız olmuş mudur? Olduysa bu çalışmalar veya planlamaların detayları nelerdir?

* Bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlarının onayıyla sınıf geçme kararı verilmiş midir? Verildiyse bu kararların hangi Milli Eğitim Bakanı dönemlerinde alındığına ve sınıf düzeylerine göre istatistiki detayları nedir?

* Sınıf geçirilen öğrencilerin kabulü ile birlikte okullarda yaşanan sorunlar olmuş mudur? İdareci, öğrenci, öğretmen veliler tarafından iletilen sorunlar olmuş mudur?