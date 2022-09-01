Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama ekranı…

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları bugün gün içerisinde MEB tarafından e-Devlet üzerinden açıklanacak. 20 bin öğretmen ataması için tercihler geçtiğimiz günlerde alınmıştı. Öğretmen atamasının yüzde 50'si İstanbul'a yapılacak. Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

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Temmuz ayında başlayan sözleşmeli öğretmenlik atama sürecinin sonuna gelindi. Bugün açıklanacak sonuçlarla 20 bin öğretmenin yeni görev yeri belli olacak. 20 bin öğretmen atamasının yüzde 50'si İstanbul'a yapılacağı açıklanmıştı. Sözleşmeli öğretmenlik ataması sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar arasında gerçekleştirilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

29 Temmuz'da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edildi.

Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçları ise 16 Ağustos 2022'de açıklandı.

17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırıldı.

Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alındı.

Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Buna göre; 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 1 Eylül’de e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

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ÖĞRETMEN ATAMASININ YÜZDE 50'Sİ İSTANBUL'A OLACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında öğretmen adaylarının atamasıyla ilgili yöneltilen soruya şöyle yanıt vermişti:

“Eğitim sistemimizde 1.2 milyon öğretmenimiz var. Bu öğretmenlerin yüzde 75’i son 19 yılda atandı. Yaklaşık 730 bin öğretmenimiz son 19 yılda atandı. Atanma yapılmayan hiçbir yıl yok. Hükümetimizin öğretmen atamamayla ilgili bir şeyi yok.

Öğretmen ataması 2022 yılında olacak. Çalışmalarımız nihayetlendi. Maliye Bakanımızla da görüşmelerimiz bitti. İnşallah 2022-2023 öğretim yılında, yani eylülün ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız. Atamaların yüzde 50’sini İstanbul’a yapacağız. İstanbul’u gerçekten merkeze aldık. İstanbul’un hem fiziki imkanlarını artırma hem de öğretmen ihtiyacı ile ilgili güçlü destek vermeye çalışıyoruz.”

“BRANŞ OLARAK OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNE AĞIRLIK VERECEĞİZ”

Bakan Özer şöyle devam etti:

“Atayacağımız öğretmenler de branş olarak ağırlıklı okul öncesi eğitime ağırlık vereceğiz. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz okul öncesine çok büyük ağırlık verdik.

Türkiye, ilkokulda, ortaokulda, lisede, eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını ciddi artırmasına rağmen okul öncesi eğitimde gerçekten ciddi bir sıkıntısı vardı. Bu sıkıntıyı aşmak için 3 bin tane yeni anaokulu, 40 bin yeni anasınıfı yapmak için yola çıktık.

Şu ana kadar 750 bağımsız anaokulunu 9 bine yakın anasınıfını da hizmete aldık. Son 6 ay içerisinde 400 bin çocuğumuzu ana sınıflarıyla buluşturduk. 5 yaştaki okullaşma oranınız yüzde 78’den yüzde 92’ye çıkarttık. İstanbul’a bin yeni anaokulu yapacağız. 2022 sonuna kadar bitireceğiz. Eylülün ilk haftasına öğretmen ataması yetişecek açıklamam oradaki soruların çoğunun öğretmen adayı arkadaşlar bilir ne demek istediğimi de anlar.”