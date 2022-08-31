Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları için kritik gün yaklaştı. Tercihlerin sona ermesinin ardından binlerce aday MEB'in paylaştığı tarihi beklemeye başladı. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 1 Eylül'de belli olacak.

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Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 31 Ağustos günü sona erdi. 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yüzde 50’si İstanbul’a yapılacağı açıklanırken atama sonuçları 1 Eylül’de belli olacak. Öğretmen adaylarının MEB tarafından yayınlanan öğretmen atama kontenjanları ve branş dağılımı listesine ataması yapılacak.

ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

29 Temmuz’da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edildi.

Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçları ise 16 Ağustos 2022’de açıklandı.

17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırıldı.

Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alındı.

Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022’de açıklanacak.

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ÖĞRETMEN ATAMASININ YÜZDE 50’Sİ İSTANBUL’A OLACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında öğretmen adaylarının atamasıyla ilgili yöneltilen soruya şöyle yanıt vermişti:

“Eğitim sistemimizde 1.2 milyon öğretmenimiz var. Bu öğretmenlerin yüzde 75'i son 19 yılda atandı. Yaklaşık 730 bin öğretmenimiz son 19 yılda atandı. Atanma yapılmayan hiçbir yıl yok. Hükümetimizin öğretmen atamamayla ilgili bir şeyi yok.

Öğretmen ataması 2022 yılında olacak. Çalışmalarımız nihayetlendi. Maliye Bakanımızla da görüşmelerimiz bitti. İnşallah 2022-2023 öğretim yılında, yani eylülün ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'a yapacağız. İstanbul'u gerçekten merkeze aldık. İstanbul'un hem fiziki imkanlarını artırma hem de öğretmen ihtiyacı ile ilgili güçlü destek vermeye çalışıyoruz.”

“BRANŞ OLARAK OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNE AĞIRLIK VERECEĞİZ”

Bakan Özer şöyle devam etti:

“Atayacağımız öğretmenler de branş olarak ağırlıklı okul öncesi eğitime ağırlık vereceğiz. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz okul öncesine çok büyük ağırlık verdik.

Türkiye, ilkokulda, ortaokulda, lisede, eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını ciddi artırmasına rağmen okul öncesi eğitimde gerçekten ciddi bir sıkıntısı vardı. Bu sıkıntıyı aşmak için 3 bin tane yeni anaokulu, 40 bin yeni anasınıfı yapmak için yola çıktık.

Şu ana kadar 750 bağımsız anaokulunu 9 bine yakın anasınıfını da hizmete aldık. Son 6 ay içerisinde 400 bin çocuğumuzu ana sınıflarıyla buluşturduk. 5 yaştaki okullaşma oranınız yüzde 78'den yüzde 92'ye çıkarttık. İstanbul'a bin yeni anaokulu yapacağız. 2022 sonuna kadar bitireceğiz. Eylülün ilk haftasına öğretmen ataması yetişecek açıklamam oradaki soruların çoğunun öğretmen adayı arkadaşlar bilir ne demek istediğimi de anlar.”