Sözleşmeli öğretmenlik tercih: Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman alınacak?

Sözleşmeli öğretmenlik ataması için tercih işleri başlıyor. Sözleşmeli öğretmen atama kontenjanları ve branş dağılımı listesi MEB'in internet sitesinde yayınlandı. 15 bin öğretmen atamasının yüzde 50'si İstanbul'a yapılacak. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 21 Ocak ile 26 Ocak tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları 31 Ocak’ta açıklanacak.

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının belli olmasının ardından gözler atama tercihlerine çevrildi. 15 bin sözleşmeli öğretmen atama kontenjanları ve branş dağılımı listesi MEB’in internet sitesinde yayınlandı. Bu kapsamda en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik oldu.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMASI NE ZAMAN?

Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından atama tercihlerinin alınması süreci başlayacak. Atama tercihleri 21 Ocak ile 26 Ocak tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları 31 Ocak’ta açıklanacak.









15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI

Branş ve kontenjan dağlımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de sürekli dile getirdiği gibi temel eğitim alanına öncelik verildiği gözlemlendi. Bu kapsamda en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik oldu. Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39'u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.

“15 BİN ÖĞRETMEN ATMASININ YÜZDE 50'SİNİ İSTANBULA VERECEĞİZ”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Esenler “Tuna Eğitim Vadisi” temel atma törenine katıldı.

Bakan Özer, “İstanbuldaki eğitim yatırımlarını 2022 yılında tamamlamak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Şu ana kadar İstanbulumuza 5 milyarın üzerinde eğitim yatırımını 2022 yılında verdik. Sadece okul yapma değil, aynı zamanda okulların içerisinin donanımının yapılması için ciddi bir şekilde destek veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu gibi 31 Ocaktaki 15 bin öğretmen atamasının yüzde 50sini yani 7 bin 500 öğretmeni de inşallah İstanbula vereceğiz. Sadece İstanbulda okullar yapmak değil, aynı zamanda öğretmen, insan kaynağı atamak, alt yapının güçlendirilmesi noktasında ciddi yatırımlarla desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Bakan Özer, “Mevcut eğitim yatırımlarının ötesinde 2022de vermiş olduğunuz yatırımların ötesinde Esenlerde arsa bulun 20 tane ilave yatırım daha yapalım. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise neye ihtiyacınız varsa yeter ki bize arsa gösterin, biz hemen arsayı bulduğunuz anda inşallah her türlü destekle o süreçlerin tamamlanmasında sizlerin yanında olacağız.” dedi.