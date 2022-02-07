Şubat ayı KYK burs ve kredi ödemeleri başladı

KYK burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 6 şubat itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. KYK ödemeleri 6-10 Ekim tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacak.

KYK BURS/KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Şubat ayı burs ve kredi ödemelerine başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Şubat 2022 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6 – 10 Şubat tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Şubat, “2” olanlar 7 Şubat, “4” olanlar 8 Şubat, “6” olanlar 9 Şubat, “8” olanlar 10 Şubat'ta ödemelerini alabilecek.