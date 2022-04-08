Topkapı Üniversitesi rektör atamasının okulun eski ismiyle yapılmasına tepki

İstanbul Topkapı Üniversitesi rektör ataması, üniversitenin eski ismiyle yapıldı. Hataya tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Gerçekliklerden kopmuş bir iktidar görevde kaldıkça devletin de hafızasını yitirmesine neden oluyor" dedi.

Sözcü İstanbul

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Emre Alkin'in atandığı duyuruldu. Ancak 11 Mart 2022'de yapılan değişiklikle Ayvansaray Üniversitesi'nin ismi İstanbul Topkapı Üniversitesi olarak değiştirilmişti. Hata fark edilince düzeltildi.

Yapılan değişikliğe rağmen rektör atamasının üniversitenin eski ismiyle yapılması tepki çekti.

“DEVLETİN DE HAFIZASINI YİTİRMESİNE NEDEN OLUYOR”

Sosyal medya hesabından durumu eleştiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Saray rejiminde bugün! Erdoğan, kanunla ismini değiştirdiği Ayvansaray Üniversitesi’ne rektör atayarak Resmi Gazete’de yayınlıyor. Sonra düzeltme yapmak zorunda kalıyor. Gerçekliklerden kopmuş bir iktidar görevde kaldıkça devletin de hafızasını yitirmesine neden oluyor” ifadelerini kullandı.