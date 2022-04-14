Türk Eğitim Sen’den, 1.5 ayda üç Milli Eğitim Müdürü değişmesine tepki

Eskişehir Alpu ilçesinde okul müdürünün 10 kız öğrencisine cinsel tacizden tutuklanmasının ardından görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit'ten sonra Eskişehir'de 2 Milli Eğitim Müdürü daha değişti. 3 kez Milli Eğitim Müdürü'nün değişmesine tepki gösteren Türk Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Kamuran Arıkan, "23 Nisan'da İl Milli Eğitim Müdürü'nün koltuğuna çocuklar, değil heveslilerin otursun" dedi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’de yaklaşık 1.5 aylık bir sürede 3 Milli Eğitim Müdürü’nün değiştirilmesi tepkiyle karşılanırken, Türk Eğitim Sen Eskişehir 1 Nolu Şube Başkanı Kamuran Arıkan, Eskişehir’in eğitim başarısında istikrarlı olarak gerilediğini söyledi.

1.5 AYDA 3 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Eskişehir’e 2018 yılı Aralık ayında İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Hakan Cırıt, Eskişehir Alpu ilçesindeki Alpu Ortaokulu ve Alpu Ertuğrulgazi İmam Hatip Okulu müdürlüğü görevini yürüten Mustafa K.’nın 10 kız öğrenciye cinsel tacizden tutuklanmasının ardından 17 Şubat tarihinde görevinden alınarak yerine İstanbul Beşiktaş̧ Milli Eğitim İlçe Müdürü Nesrin Kakırman getirilmişti.

Kakırman da 8 Nisan tarihinde görevden alınarak, yerine Muğla eski MEM'ü olan ve daha önce hakkında açılan bakanlık soruşturmasıyla gündeme gelen Pervin Töre atandı.

“EĞİTİM ŞEHRİ ESKİŞEHİR’İN BAŞARISI DÜŞÜRÜLÜYOR”

Türk Eğitim Sen Eskişehir 1 Nolu Şube Başkanı Kamuran Arıkan, Eskişehir’de arkası arkaya milli eğitim müdürünün değiştirilmesine tepki gösterdi. Son günlerde ve yıllarda Eskişehir Milli Eğitimi Müdürlüğü’nün eğitim hariç her türlü olayla anılır olduğunu ifade eden Arıkan,

“Bir dizi izler gibi izledik, bir bakanlık müfettişi geldi öbürü gitti. En son 47 gün önce göreve başlayan il milli eğitim müdürü görevden alındı ki milli eğitim müdürü annesinin vefatından dolayı zaten bu 47 günün 10 gününü izinli geçirmiştir.

Geri kalan 37 günlük sürede il milli eğitim müdürü ne yaptı ki görevden alındı veya ne yapmadı ki görevden alındı. Son 10-15 yıldır maalesef eğitim şehri olan Eskişehir'in başarısı istikrarlı bir şekilde düşürülmektedir. Bundan kimsede kendine bir pay çıkarmamaktadır” dedi.

“ÖĞRETMENLER ODASINDA GENEL BİR HUZURSUZLUK HAKİM”

Eskişehir milli eğitim yönetim camiasının değişik entrikaların ve dedikoduların beşiği olduğunu, sadece atamaların konuşulduğu makamlar haline geldiğini ifade eden Arıkan, kimsenin eğitimin iyileştirilmesi, çalışan memnuniyetinin artırılması yönünde adım atmadığını söyledi.

Türk Eğitim Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumları her yıl en az iki defa ziyaret ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

“Öğretmen arkadaşlar geçim sıkıntısını bir kenara koymuş. İlçesinden, il merkezine çoğu okulda öğretmen arkadaşların ifadesi ‘Ayaklarımız geri geri gidiyor’ demesi ve emekliliği gelenler EYT'yi bekliyor olması, bazılarının da 3600 ü beklemesi…

Bizleri derinden üzmektedir. Yani İlimizdeki öğretmenler odasında genel bir huzursuzluk hakimdir. Bu huzursuzluğun kaybedeni çocuklarımız ve tüm Eskişehir olmaktadır. Eskişehir eğitim başarısında istikrarlı olarak gerilerken.

İşin en kötü yanı ise çoğu yöneticilerin bunu dert edinmemeleridir. Kimsenin de hesap sormamasıdır. Çoğu yönetici koltuğunu korumak için değişik yerlere şirinlik yapmakta ve koltuğuna oturmaya devam etmektedir.”

“23 NİSAN’DA ÇOCUKLAR DEĞİL HEVESLİLER OTURSUN KOLTUĞA”

Gerek il milli eğitim müdürlüğü gerekse okul müdürlüğü koltuğunda oturmak isteyenler için akıl dışı bir öneride bulunan Arıkan şunları söyledi:

* Eskişehir'de bulunan ve eğitimi devlete bağlı olarak değil kendilerine bağlı olarak yönetmek isteyen değişik STK, vakıf, dernek, kişi ve sendikalara önerimiz şudur; Lütfen herkes kendi il ve ilçe milli eğitim müdür adaylarını belirlemeleri, bunlar kaç tane ise dönüşümlü olarak il ve ilçe milli eğitim müdürü olarak atamalarıdır. En azından herkes hangi tarihler arasında milli eğitim müdürünün kim olacağını bilir böylece müdür olmak için kulis yapanların ve entrikaların önüne geçilmiş olur.

* Hatta 23 Nisan da kim koltuğa oturacak ise onu dahi belirleyin. En azından müdür koltuğuna oturmak isteyenlerin hevesleri alınmış olur.

* Hatta okul müdürü olmak isteyenlere de bu uygulanabilir. Böylece kişisel istekler yerine getirilmiş olur. Hatta bu kişilerin birbirleri aleyhine yapacakları kulislerin de önüne geçilir. Tamam sen şu tarihler arasında müdür olacaksın denebilir.

* Bizim Eskişehir'in başarıda ilk sıralarda olması en büyük isteğimizdir. Eğitim yöneticilerimizin de bu konuya odaklanmaları en büyük temennimizdir.