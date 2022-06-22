Türk kızı Nazlı gururlandırdı

Dünyanın en iyi üniversitelerinden Stanford’u tam burslu kazanıp okuyan Nazlı Uğur Köylüoğlu, Üstün Başarı ve Onur Derecesi’yle bitirdi. Şimdi de, Harvard Üniversitesi’nden kuantum fiziği alanında doktora bursu kazandı.

Sultan UÇAR

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İstanbul'da 1999'da İnşaat Yüksek Mühendisi Dr. Özgür Köylüoğlu ve Dr. Ali Mutlu Köylüoğlu çiftinin kızı olarak doğan Nazlı Uğur Köylüoğlu (23), Amerika'da gurur veren bir başarıya imza attı. Sivas eski milletvekili ve Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu'nun da torunu olan Nazlı, başarısıyla dünyanın en iyi üniversitelerini peşine düşürdü.

HARVARD'DA DOKTORA

Stanford Üniversitesi'nde fizik anadal yanında matematik, bilgisayar bilimi, tarih yan dalları dahil 4 dalda dereceyle lisans diploması almayı başardı. Kuantum bilişimi alanında çalışmak isteyen Köylüoğlu'na, Stanford dahil ABD'deki en iyi üniversiteleri doktora kabulü verdi. Kuantum Bilimi ve Mühendisliği alanında Harvard Üniversitesi'nde tam burslu doktora eğitimine başlıyor.

Muhteşem Türk ilkleri kurdu

İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da bitiren Nazlı, daha lisedeyken Prof. Dr. Ahmet Nihat Berker'in, ‘Artırılmış Mekanik' dersi asistanlığını yaptı. BM'den uluslararası dereceler kazandı. Stanford'a kabul aldı. Daha ik döneminde kuantum fiziği araştırmalarına başladı. IBM'in kuantum bilişim takımına girdi. Stanford Kuantum Bilişimi Topluluğu'nu kurup, başkanlığını yaptı. IBM, Google, Microsoft, Amazon sponsorluğunda 80 ülkeden 2 bin kişinin katıldığı QCHack 2021'i düzenledi. Fizikte cinsiyet eşitliği için kadınlar lehine bir öğrenci topluluğunun lideri oldu. ABD seçimlerinde yanlış bilgilendirmeye karşı, Seçim Dürüstlüğü Projesi'nde görev aldı.

SÖZCÜ'ye konuşan Nazlı Uğur Köylüoğlu:

İnsanlık için araştıracağım

“Harvard, Berkeley (Kaliforniya), Şikago ve yüksek onur derecesiyle bitirmekten gurur duyduğum Stanford Üniversitesi'nden kabul aldım. Annem, babam ve öğretmenlerim Berna Tüfekçioğlu, Önder Kaya ve Yıldırım Ağgez gibi güçlü bir ordu arkamda olmasaydı, başaramazdım. Doktorada farklı kuantum teknolojileri üzerine Harvard'da, insanlık için araştırmalar yapacağım. Geleceğe yönelik bir şeyler söylemek için henüz erken. Ülkemde bu alanda çalışan genç arkadaşlarıma stajlar, lisans, master ve doktora programları başvurularında köprü desteği vermeyi çok istiyorum. Gençler, kendisi, içgüdüleri, hayal güçleri ve becerilerine güvenerek, yollarını çizmekten korkmasın.”